Survivor Ekstra yok mu, neden yok? 11 Şubat Survivor Ekstra neden başlamadı, bitti mi, final mi oldu? Survivor Ekstra hangi günler yayınlanıyor?

Survivor Ekstra bugün yeni bölümü ile ekranlara gelmedi. Normalde Survivor bittikten sonra başlayan Survivor Ekstra bugün yayınlanmadı. Bunun ardından izleyiciler, Survivor Ekstra yok mu, neden yok? 10 Mart bugün Survivor Ekstra neden başlamadı? Survivor Ekstra bitti mi? merak etti. İşte detaylar...

SURVİVOR EKSTRA NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Survivor programından hemen sonra Survivor Ekstra canlı olarak TV8 'de ekranlara geliyor. Survivor Ekstra 10 Mart yayın akışında yer almadı.

10 MART TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 -Survivor All Star/ Yeni Bölüm

00:15 - İlginç Bazı Olaylar

01:30 -Canım Annem

SURVİVOR EKSTRA YOK MU, NEDEN BAŞLAMADI?

10 Martı 11 Marta bağlayan gece yani bugün Survivor Ekstra ekranlara gelmedi. Bunun ardından izleyiciler neden yayınlanmadığını merak etmişti. Survivor Ekstra yayın akışında yer almadığı için bugün yayınlanmadı. Normalde Survivor'dan sonra ekranlara geliyordu. Fakat bazı günler yayınlanmıyor. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü de yayınlanmamıştı. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

SURVİVOR EKSTRA 2022 SUNUCULARI KİMLERDİR?

Survivor All Star yeni bölüm bittikten sonra ekranlara gelen Survivor Ekstra programının sunucuları aşağıdaki gibidir:

- Furkan Dede

- Murat Özarı

- Semih Öztürk

- Hanzade

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