Survivor Ekstra sunucusu Melisa Emirbayer kimdir? Melisa Emirbayer kaç yaşında, nereli?

Sunucu Melisa Emirbayer, 2021 Survivor Ekstra programında sunuculuk yapmaya başladı. Survivor Panaroma'da da sunuculuk yapan Melisa Emirbayer, izleyiciler tarafından merak edildi ve sosyal medyada gündem oldu! Peki, Survivor Ekstra sunucusu Melisa Emirbayer kimdir? Melisa Emirbayer kaç yaşında, nereli?

Geçen aylarda Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra ile birlikte olduğu iddialarıyla gündeme elen Survivor yarışmacısı Melisa Emirbayer, şimdilerde daha önce yarıştığı Survivor yarışmasının kritiğini yapmak üzere Survivor Ekstra programına dahil oldu. Survivor Ekstra 2021 sunuculuğu yapan Melisa Emirbayer sosyal medyada merak konusu oldu. Peki, Survivor Ekstra sunucusu Melisa Emirbayer kimdir? Melisa Emirbayer kaç yaşında, nereli? İşte detayları...

MELİSA EMİRBAYER KİMDİR?

Melisa Emirbayer, 2 Kasım 1995 İzmir doğumludur. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yüzme Antrenörlüğü bölümünde eğitim almıştır. Melisa Emirbayer 2002'de yüzme sporu ile tanıştı. Yüzmeye başladıktan sonra ilk önce Galatasaray Spor Kulübü'ne, 5 yıl sonra da Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer oldu. Bu kulüpte branşı olan kurbağa stilinde her kategoride birçok Türkiye şampiyonlukları yaşadı.

Melisa Emirbayer 200 metre kurbağa branşında Türkiye rekoru kırdı.Ardından milli takıma adım attı. 2009 senesinde başlayan milli takım serüveni ile birlikte birçok organizasyonda başarılar yakaladı.2018 yılında noktaladı ve Göztepe Spor Kulübü yüzme şubesinde antrenörlük görevini yürüttü.

Melisa Emirbayer kendisini şöyle anlatıyor:"7 yaşından itibaren yüzücülükle uğraşıyorum. Galatasaray ve Fenerbahçe'de görev yaptım. Milli takıma hizmet veriyorum. Sayısız şampiyonluklarım ve rekorlarım var. İsterse 1 sene aç kalayım beni zorlayacağını düşünmüyorum."