Survivor Ekstra neden yok, yayından mı kaldırıldı? Survivor Ekstra bitti mi, neden yayınlanmıyor?

TV 8'in en çok izlenen programlarından birisi olan Survivor Ekstra bugün ve geçtiğimiz gün yayınlanmamasının ardından neden yayınlanmadı, bitti mi, yayından mı kaldırıldı merak konusu oldu. Peki, Survivor Ekstra bitti mi, neden yok? Detaylar haberimizde.