Survivor Ekstra neden yok, yayından mı kaldırıldı? Survivor Ekstra bitti mi, neden yayınlanmıyor?
TV 8'in en çok izlenen programlarından birisi olan Survivor Ekstra bugün ve geçtiğimiz gün yayınlanmamasının ardından neden yayınlanmadı, bitti mi, yayından mı kaldırıldı merak konusu oldu. Peki, Survivor Ekstra bitti mi, neden yok? Detaylar haberimizde.
Survivor Ekstra programı son olarak 23 Mart akşamı ekranlara gelmişti. Ardından ekranlara gelmeyen Survivor Ekstra programı neden yayınlanmadı merak edildi. Peki Survivor Ekstra programı neden yok, yayından mı kaldırıldı?
SURVİVOR EKSTRA NE ZAMAN YAYINLANIYOR?
Survivor programından hemen sonra Survivor Ekstra canlı olarak TV8 'de ekranlara geliyor.
SURVİVOR EKSTRA NEDEN YOK? YAYINDAN KALDIRILDI MI?
TV8'in iç yapımlarından olan Survivor Ekstra son 2 bölümdür ekranlara gelmiyor. Bunun ardından merak edilen program hakkında neden yayınlanmıyor henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Fakat tahminlerimize göre programın yayınlanmamasının nedeni şu şekilde:
Bildiğiniz gibi Survivor birleşme partisi yaklaştı. Hatta şuanda çekimleri yapılıyor olabilir. Acun Ilıcalı da Survivor Ekstra ekibini birleşme partisine götüreceğini söylemişti. Haliyle büyük bir olasılıkla Survivor Ekstra ekibi şuanda Survivor birleşme partisi için Dominik Cumhuriyeti'nde yer alıyor. Survivor Ekstra programı canlı olarak çekildiği için de son 2 bölümdür bundan dolayı ekranlara gelmemiştir diyebiliriz.
Kısacası program birleşme partisinden sonra kaldığı yerden devam edecek diyebiliriz.
SURVİVOR EKSTRA SUNUCULARI KİMLER?
Survivor Ekstra programında Furkan Dede, Sema Aydemir Apak, Semih Öztürk ve Murat Özarı yer alıyor.