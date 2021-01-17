Survivor Ekstra Murat Özarı kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Murat Özarı hayatı ve biyografisi!
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Survivor Ekstra Murat Özarı kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Murat Özarı hayatı ve biyografisi!

17.01.2021 20:04 | Son Güncelleme: 17.01.2021 20:07
Survivor Ekstra Murat Özarı kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Murat Özarı hayatı ve biyografisi!

Survivor yarışmasından sonra TV8 'de ekranlara gelen Survivor Ekstra programının sunucuları merak ediliyor. Survivor Ekstra sunucularından olan Murat Özarı kimdir, nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Survivor Ekstra programının sunucuları ve konukları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Survivor Ekstra Murat Özarı kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi ne, burcu ne, evli mi?

MURAT ÖZARI KİMDİR?

Survivor Ekstra programı sunucuları arasında yer alan Murat Özarı 49 yaşındadır. Murat Özarı, 1971 yılında İstanbul'da doğmuştur. Galatasaray ile bütünleşen ve Milli Takımın efsane futbolcularından olan Coşkun Özarı'nın oğludur.

Murat Özarı'nın babası, Galatasaray'da forma giyen ve Milli takım eski teknik direktörlerinden olan Coşkun Özarı'dır. 1931 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş 2011 yılında 80 yaşında vefat etmiştir.

Murat Özarı günümüzde TV8 ekranında yayınlanan Survivor Ekstra programında yorumcu olarak yer alıyor.

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