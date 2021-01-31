Survivor Dr. Metin Kuş kimdir, kaç yaşında? Survivor doktoru kimdir?
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Survivor Dr. Metin Kuş kimdir, kaç yaşında? Survivor doktoru kimdir?

31.01.2021 22:24 | Son Güncelleme: 31.01.2021 22:28
Survivor Dr. Metin Kuş kimdir, kaç yaşında? Survivor doktoru kimdir?

Merakla takip edilen Survivor'da yarışmacıların yanı sıra prodüksiyonda yer alan isimler ve doktorlar da merak ediliyor. Survivor Dr. Metin Kuş kimdir, kaç yaşında? Survivor doktoru kimdir? sorularının cevaplarını sizler için derledik.

Survivor izleyicileri tarafından yarışmadaki doktor Metin Kuş'un kim olduğu araştırılıyor. Metin Kuş yıllardır Survivor yarışmacılarının hastalıklarıyla ilgilenmektedir. Survivor'da yarışmacıların sakatlıklarıyla Metin Kuş ilgilenmektedir. Peki ama Survivor'daki doktor Metin Kuş kimdir?

SURVIVOR DOKTORU KİMDİR?

Survivor'da doktor olan Metin Kuş, sakatlıklarla ve yaralanmalarla ilgileniyor.

DR. METİN KUŞ KİMDİR?

21 Haziran 1963'de Tarsus'da doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimi hep aynı şehirde geçti.

1982 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazanandı ve üniversiteden 1988'de mezun oldu. Bilecik ve Diyarbakır'da mecburi hizmetini tamamladı.

1996 – 2016 yılları arasında Özel Göztepe Hastanesinde binlerce laporoskopik ve açık ameliyatlarda yer aldı.

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