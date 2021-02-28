Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 28 Şubat - Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Ünlüler açlığın yanı sıra takımda yaşanan bölünmelerle mücadele ediyor. Gönüllülerin son yemek oyunlarını kazanması Ünlüler takımını son bölümde isyan ettirdi. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte Survivor 2021 son bölümde yaşananlar...

Survivor 2021'de son olarak Ünlüler takımından Hayrettin elenmişti. SMS birincisi Batuhan, performansının düşük olması nedeniyle eleme adayı olarak Hayrettin'i göstermiş ve adaya veda etmek zorunda kalmıştı. Eleme adaylarından Çağrı ise Ünlüler takımında gruplaşmaların başladığını Öykü Çelik'in arkasından iş çevirdiğini söyledi. Dokunulmazlık oyunu unutulmaz anlara sahne oldu. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 20 Şubat 2021 eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR 2021 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ünlüler : 7

Gönüllüler : 4

SURVİVOR ELEME ADAYI: Bir önceki eleme adayı olarak Öykü Çelik gösterilmişti. Bugün bir diğer eleme adayı belli olacak.

25 ŞUBAT SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyununun ardından eleme adayı kim? sorusu yanıt buldu. Haftanın ilk eleme adayı ünlüler takımından Öykü Çelik oldu.

27 ŞUBAT

survivor'da takımlar arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için mücadele edildi. Oyunu gönüllüler takımı kazanınca ünlüler ada konseyi yaptı.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı kendi arasında bir ismi haftanın ilk eleme adayı olarak belirledi. Takım arkadaşları tarafından en çok ismi yazılan isim olan Öykü Çelik bu haftanın ilk eleme adayı oldu.

Öykü, "Bu karara saygı duyuyorum. Ben de sevdiğim halde güçsüz gördüğüm isimleri yazdım. Başka bir şey söylemek istemiyorum" dedi

25 ŞUBAT

Survivor Türkiye 2021'de 8. hafta heyecanı takım kaptanlarının seçilmesiyle başladı. Sezon başından beri kaptanlık yapan Barış artık bu sorumluluğu istemediğini söyledi. Yapılan oylama ile ünlülerde yeni kaptan İsmail oldu. Gönüllülerde ise Yunus Emre Karabacak kaptan seçildi.Ada şartlarında yarışmacılar için büyük önem taşıyan yiyecek ödülü bu hafta tavuk parçaları içeren menü yiyecek olarak açıklandı. Açlık çeken yarışmacılar ödülü almak için parkurda elinden gelenin en iyisini yaptı. Oyun öncesi iki takım arasında avantaj oyunu oynandı. Bayrak yarışında avantaj oyununu kazanan gönüllüler oldu.

Bir kez daha oyun için parkurda karşılaşan takımlar bu defa canını dişine taktı. Oyunun başında farkı ünlüler açtı ancak daha sonra gönüllüler takımı rakibine yetişti. Geriden gelen gönüllüler ünlüleri yakaladı ve öne geçti. Son turda parkura çıkan Çağrı ve Poyraz oyunun kaderini belirledi. Poyraz'ın atışı ile 10-8 skorla ödül oyunu gönüllülerin oldu.