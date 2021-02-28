Survivor Doğan kimdir, evli mi? Doğan Keser nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Survivor yarışmasına yeni katılan Doğan Keser kimdir?

Survivor yarışmasına yeni katılan isim Doğan Keser vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Doğan Keser kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Doğan Keser'in hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler haberimizde.

Survivor Doğan'ın hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Yarışmaya yeni katılan isimler arasında yer alan Doğan kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

SURVİVOR YARIŞMACISI DOĞAN KESER KİMDİR?

Survivor yarışmasına yedek olarak katılan Doğan Keser 1995 yılında doğdu. Zeytinburnu spor altyapısında yetişen Doğan Keser, profesyonel olarak A takımda oynadı.

Doğan Keser doğum tarihi : 1995

Doğan Keser kaç yaşında : 25 yaşında

Doğan Keser mesleği ne : Serbest meslek

Doğan Keser, askerlik dönüşünde de çeşitli serbest meslek işlerinde bulundu. Sonrasında abisiyle istanbul Bakırköy'de perakende erkek giyim mağazası açtı. 25 yaşında olan Doğan Keser sosyal medya fenomeni olarak geniş bir kitleye sahiptir. Fenomen Doğan Keser ''Sensin'' videolarıyla ünlenmişti. Doğan Keser, evli ve 1 kız babası.