Survivor'dan elenen Duygu Serap Salman'dan itiraf: Birbirinin yüzüne gülüp arkasından konuşuyorlar
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Survivor'dan elenen Duygu Serap Salman'dan itiraf: Birbirinin yüzüne gülüp arkasından konuşuyorlar

04.02.2021 07:30 | Son Güncelleme: 04.02.2021 07:56

Survivor 2021'e dahil olduktan iki hafta sonra elenen gönüllüler takımından Duygu Serap Salman, Survivor Panorama'da yayınlanan açıklamada "Herkes birbirinin yüzüne gülüp arkasından konuşuyor" itirafında bulundu.

Yarışmadaki sivri çıkışlarıyla sık sık adından söz ettiren Duygu Serap Salman, yarışmadaki favorisinin Dora olduğunu söyleyerek performans olarak orada olmayı daha az hak eden insanlar olduğunu da ekledi.

"ORADA OLMAYI AZ HAK EDEN İNSANLAR VAR"

Gönüllüler takımında yarışan Duygu, takımda birbirlerinin yüzüne gülüp arkalarından konuşulduğu durumların olduğunu ifade ederek, "Herkes birbirinin yüzüne gülüp arkasından konuşuyor. Ben bunu hiçbir zaman yapmadım. Kötü yorum yaptıkları kişilerle samimi oldular. Hazmedemediğim şey buydu. Yorgan gitti kavga da bitti, artık çok iyi anlaşacaklarını düşünüyorum. Hak eden hak etmeyen diye ayırmayacağım ama son parkurlarda gösterdim performansımı. Benden daha az hak eden kesinlikle var orada. Karakter olarak herkes bir şeyleri hak ediyor ama performans olarak daha iyi olduğumu düşündüğüm insanlar var" dedi.

Survivor'dan elenen Duygu Serap Salman'dan itiraf: Birbirinin yüzüne gülüp arkasından konuşuyorlar

"SURVIVOR'U HAK EDEN TEK İSİM DORA"

Survivor 2021'deki favori yarışmacını da açıklayan Duygu, "Survivor'ı hak eden tek kişi var, o da Dora. Ama insanlık olarak sevdiğim biri daha var o da Steven. Aslında çok güzel bir kalbi var. Hep doğruya yöneliyor. Tarafsız düşünüyor. Benim için karakter, performanstan daha önemli. Dora'nın çok düşünmeden hareket ettiğini düşündüğüm için onun adını söylüyorum.

Survivor'dan sonra kiminle görüşürüm? Net bir şey söyleyemem. Birkaç isim var, çok da aramıyorum. Çok daha güzel arkadaşlıklarım dostluklarım var. Ailem nişanlım var, arkadaş aramaya gelmedim buraya. Karşı takımda enerjimin uyduğu daha çok insan var.

DUYGU SERAP SALMAN KİMDİR?

Duygu Serap Salman, 19 Mayıs 1997 tarihinde Ağrı'da dünyaya geldi. Personel trainer olarak çalışan Salman, Yeni Levent Anadolu Lisesi'nde eğitimini tamamladı. Altı yaşından itibaren sporla ilgilenen Duygu, çalışkan olması nedeniyle hemen hemen her sporla ilgilendi. Voleybol, futbol, hentbol, MMA kickboks, crossfit yaptığı sporlardan. Bunun yanı sıra dansa ayrı bir ilgisi olan Salman'ın sosyal medyada geniş bir izleyici kitlesi var.

Survivor'dan elenen Duygu Serap Salman'dan itiraf: Birbirinin yüzüne gülüp arkasından konuşuyorlar
Survivor'dan elenen Duygu Serap Salman'dan itiraf: Birbirinin yüzüne gülüp arkasından konuşuyorlar
Survivor'dan elenen Duygu Serap Salman'dan itiraf: Birbirinin yüzüne gülüp arkasından konuşuyorlar

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