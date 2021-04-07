Survivor'dan elendi müjdeyi verdi! Öykü Çelik ve İsmail Berhan evleniyor...
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Survivor'dan elendi müjdeyi verdi! Öykü Çelik ve İsmail Berhan evleniyor...

Hürriyet - Haberler | Magazin
Survivor'dan elendi müjdeyi verdi! Öykü Çelik ve İsmail Berhan evleniyor...

Survivor 2021 yarışmasında yer alan Öykü Çelik yapılan son konseyde adaya veda etmişti.

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Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor
Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor

Survivor 2021 yarışmasında yer alan Öykü Çelik yapılan son konseyde adaya veda etmişti. Yaklaşık üç aydır Domonik'te olan Çelik, elendikten sonra Türkiye'ye döndü.

Uzun zamandır sevdiklerinden ayrı kalan ünlü oyuncu ailesi ve sevgilisiyle hasret giderdi. Yaklaşık iki yıldır İsmail Berhan ile aşk yaşayan Öykü Çelik sevgilisinin sürpriz evlilik teklifi karşısında şoke oldu. Teklife 'evet' yanıtını veren güzel oyuncu bu özel anın fotoğrafını sevenleriyle paylaştı.

Evlilik yolunda ilk adımı atan çift vaka sayıları düştükten sonra nikah masasına oturacak.

ARKADAŞLARI TEBRİK ETTİ

Öykü Çelik'in mutlu gününe arkadaşları da ortak oldu. Çifti tebrik eden dostları iyi dileklerde bulundular.

Sevgilisi Öykü Çelik'i Survivor'a dostlarıyla birlikte uğurlamıştı...

Kaynak: Hürriyet

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