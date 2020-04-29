Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı
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Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı

Survivor'da yarışmacılara ödül olarak sunulan ve dünyaca ünlü bir yıldıza ait olduğu söylenen lüks villanın sahibi ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'nın sır gibi sakladığı gerçeği açıklayan Hakan Hatipoğlu'na göre rüyaları süsleyen villanın sahibi, daha önce Jennifer Lopez ile evli olan dünyaca ünlü şarkıcı Marc Anthony.

Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı
29.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:27

Çekimleri Dominik'te devam eden Survivor yarışmasında, koronavirüs nedeniyle ülke dışına çıkamayan yarışmacılar için Acun Ilıcalı başka bir fikir buldu. Ödül oyununu kazanan yarışmacılar, Ilıcalı'nın ismini sır gibi sakladığı dünyaca ünlü bir yıldızın lüks villasına götürüldü. Hakan Hatipoğlu ise bu gizeme bir son vererek, yarışmada kullanılan ödül villasının, bir dönem Jennifer Lopez ile evli olan dünyaca ünlü şarkıcı Marc Anthony'ye ait olduğu açıkladı.

ÖDÜL FORMATI DEĞİŞTİ

Tüm dünyada çeşitli alanlarda değişikliğe gidilmesine neden olan koronavirüs salgını, Dominik'te çekimleri devam eden Survivor yarışmasını da etkiledi. Daha önce ödül oyununu kazanan yarışmacıları farklı ülkelere götüren Acun Ilıcalı, virüs nedeniyle seyahatler kısıtlanınca çareyi başka şekilde buldu. Bu sene ödülleri Dominik'te kaldıkları bölgenin imkanlarıyla vermeye başlayan Acun Ilıcalı, yarışmacıların büyük ödülleri için dünyaca ünlü bir yıldızın malikanesini kullanıyor.

Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Marc Antony çıktı

İSMİNİ SIR GİBİ SAKLADI

Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımlarının ödül oyunu mücadelesi sonunda kazanan takımın götürüldüğü lüks villanın sahibi, daha önce Acun Ilıcalı tarafından gizlenmişti. Malikanenin sahibini açıklamayan ünlü televizyoncu, sadece ünlü bir sanatçıya ait olduğunu dile getirmişti.

Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Marc Antony çıktı

HAKAN HATİPOĞLU AÇIKLADI

Rüyaları süsleyen harika villanın kime ait olduğunu ise Survivor Panorama programının sunucusu Hakan Hatipoğlu açıkladı. Hatipoğlu, lüks malikanenin bir dönem Jennifer Lopez ile evli olan dünyaca ünlü şarkıcı Marc Anthony'ye ait olduğunu söyledi.

Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Marc Antony çıktı
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı
Haber Yorumları (2)
DÜRBÜNLÜ: Acun’un bu dünyada işleri tıkırında gidiyor,ancak toprağın altına girince hesap var kitap var bir sürü cevaplandırılması mecburi olan çooook zor sorular var.acun bey birazda bu sorulara çalışsa çok iyi eder benden söylemesi.
Cevap Yaz 24 15 Yayından Kaldır
ALİ: Benim inancıma görede bu dünyadan başka hayat yok. Cennette burası cehennemde burası.
6 3 Yayından Kaldır
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