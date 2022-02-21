Survivor'da tehlikeli şakalaşma! "Yakacağım burayı" diyen Yasin'e yangın tüpüyle müdahale edildi
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Survivor All Star'ın bu akşam yayınlanacak bölümüne Yasin ve Yunus Emre'nin tehlikeli şakası damga vurdu. Sürgün adasına giden Yasin kulübenin tepesine çıkarak, Yunus Emre'den yanan ağaç dalını istedi. Yasin "Yakacağım buraya" diye bağırırken, çekim ekibinden bir görevli ise yangın tüpüyle müdahale etti.
2022 Survivor All Star'da yarışmacıların hayatta kalma mücadelesi nefes kesen anlara sahne oluyor. Survivor yeni bölümde haftanın 3. ve 4. eleme adayları belli olacak. Yayınlanan 28. bölüm tanıtımında ise Yasin ve Yunus Emre'nin ateşle yaptığı şaka ve Hikmet'in sakatlığı izleyiciyi tedirgin etti.
Survivor'da Yunus Emre'nin ardından sürgün adasına giden ikinci isim olan Yasin Obuz, kulübenin tepesine çıkarak Yasin, Yunus Emre'den yaktığı ateşi istiyor. Yunus Emre ise tutuşturduğu bir dalı Yasin'e uzatmak istiyor.
"Burayı yakacağım" diye bağıran Yasin'e ise Survivor ekibinden bir görevli yangın tüpüyle müdahale ediyor. Yunus Emre ve Yasin'in elindeki ateş yangın tüpü sıkılarak söndürülüyor.
Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda ise herkesi korkutan anlar yaşanıyor. Survivor'ın iddialı yarışmacılarından Hikmet parkurda düşerek sakatlanıyor. Hikmet'e ilk müdahaleyi Survivor'ın sağlık ekibi yapıyor.