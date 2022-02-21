Survivor'da tehlikeli şakalaşma! 'Yakacağım burayı' diyen Yasin'e yangın tüpüyle müdahale edildi

2022 Survivor All Star'da yarışmacıların hayatta kalma mücadelesi nefes kesen anlara sahne oluyor. Survivor yeni bölümde haftanın 3. ve 4. eleme adayları belli olacak. Yayınlanan 28. bölüm tanıtımında ise Yasin ve Yunus Emre'nin ateşle yaptığı şaka ve Hikmet'in sakatlığı izleyiciyi tedirgin etti.

KULÜBENİN TEPESİNE ÇIKIP YANAN DALI İSTEDİ

Survivor'da Yunus Emre'nin ardından sürgün adasına giden ikinci isim olan Yasin Obuz, kulübenin tepesine çıkarak Yasin, Yunus Emre'den yaktığı ateşi istiyor. Yunus Emre ise tutuşturduğu bir dalı Yasin'e uzatmak istiyor.

YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE EDİLDİ

"Burayı yakacağım" diye bağıran Yasin'e ise Survivor ekibinden bir görevli yangın tüpüyle müdahale ediyor. Yunus Emre ve Yasin'in elindeki ateş yangın tüpü sıkılarak söndürülüyor.

HİKMET SAKATLANIYOR

Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda ise herkesi korkutan anlar yaşanıyor. Survivor'ın iddialı yarışmacılarından Hikmet parkurda düşerek sakatlanıyor. Hikmet'e ilk müdahaleyi Survivor'ın sağlık ekibi yapıyor.