TV8 Survivor'da kim elendi? Bu haftanın SMS birincisi kim oldu? Öykü mü elendi, Aleyna mı elendi, Dora mı elendi, Hanzade mi elendi?

Survivor 2021 yarışmasında 9 Mart 2021 akşamı eleme gecesi yaşanıyor. Konseyde bir kişinin eleneceği belirtildi. Peki ama Salı akşamı Survivor'da kim elendi? 9 Mart Survivor SMS sıralaması sonucu elenen isim kim oldu? 4 eleme adayı kimlerdir? 3. ve 4. eleme adayları kimler?

Survivor tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ada konseyi yapılacak ve her iki takımdan birer isim daha aday çıkartılacak. Toplamda 4 eleme aday olacak. Peki, Survivor kim elendi? Survivor bu hafta elenen isim kim oldu? 9 Mart Survivor kim elendi?

SURVİVOR 9 MART KİM ELENDİ?

Survivor elenen isim Öykü oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Aleyna Çalışkan, Öykü ve Hanzade eleme adayı oldu.Bugün yapılan ada konseyinde 4. ve 5. eleme adayı daha çıkartıldı.

Survivor bu hafta 1. eleme adayı : Öykü

Survivor bu hafta 2. eleme adayı : Aleyna Çalışkan

Survivor bu hafta 3. eleme adayı : Hanzade

Survivor bu hafta 4. eleme adayı :Dora

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da elenen isim Öykü oldu. 5 eleme adayının içinde bu hafta Öykü adaya veda etti.

GÖNÜLLÜLERDE SMS EN ÇOK OYU ALAN İSİM KİM?

Gönüllülerde en çok oyu kimin alan isim Ayşe oldu.