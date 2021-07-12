Survivor'da ikinci olan Yiğit Poyraz, oyunculuğa adım atıyor
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Survivor'da ikinci olan Yiğit Poyraz, oyunculuğa adım atıyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Survivor 2021'de İsmail Balaban'la finale kalarak ikinci olan Yiğit Poyraz'ın yıllar sonra Exxen'de yeniden yayınlanmaya hazırlanan Leyla ile Mecnun dizisinde rol alacağı ileri sürüldü.

Survivor 2021'deki başarısıyla finale kalan ancak şampiyonluğu güreşçi İsmail Balaban'a kaptıran Yiğit Poyraz, oyunculuğa adım atmaya karar verdi.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Kulislerde konuşulanlara göre Yiğit Poyraz'ın Exxen'de yeniden izleyicisiyle buluşacak olan Leyla ile Mecnun dizisinde ekranlarda olacağı iddia ediliyor. Acun Ilıcalı'nın diziyle ilgili teklifine Yiğit Poyraz'ın sıcak baktığı da konuşulanlar arasında.

Survivor'da ikinci olan Yiğit Poyraz, oyunculuğa adım atıyor
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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