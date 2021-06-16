Survivor'da heyecan dolu anlar! Acun Ilıcalı'nın sürprizi İsmail Balaban'ı havalara uçurdu

Ekranların sevilen programı Survivor'da ilginç anlar yaşandı. Güreşçi İsmail Balaban, Acun Ilıcalı'nın kendisine sürprizini duyunca büyük sevinç yaşadı. Ilıcalı, uzun süredir yarışmada olan Balaban'ın güreş hasretine son vereceklerini açıkladı.

TV8 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Survivor'da büyük final yaklaşırken, yarışmacıların normal hayatlarında yaptıkları meslekler ve aktivitelere olan özlemleri de arttı. O yarışmacılardan biri olan güreşçi İsmail Balaban, "Güreş yapmayı o kadar özledim ki anlatamam. Yağ kokusu, çimler burnumda tütüyor" ifadelerini kullanmıştı.

ACUN ILICALI'DAN SÜRPRİZ

Daha önce final konuşmalarında ilginç sürprizlere imza atan Ilıcalı, bu sefer İsmail Balaban'ın yüzünü güldürdü. Ilıcalı, İsmail'in güreş özlemine yönelik, "Bizim ekipten seninle güreş yapmak isteyen birini ayarlayacağım sen onunla güreş yapacaksın" dedi.

Ilıcalı'nın bu sözlerini duyan Balaban'ın yaşadığı sevinç, gözlerinden okundu. Yarışmacının arkadaşları da arkadaşlarını tebrik ederek, İsmail Balaban'ın rakibine şimdiden şans diledi.