Survivor'da ipler gerildi! Acun Ilıcalı'nın defalarca uyardığı iki isim birbirine girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Survivor'da ipler gerildi! Acun Ilıcalı'nın defalarca uyardığı iki isim birbirine girdi

Survivor'da ipler gerildi! Acun Ilıcalı'nın defalarca uyardığı iki isim birbirine girdi
Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin

Survivor 2021 yarışmacıları Dora ve İsmail, yine birbirine girdi. Acun Ilıcalı'nın daha önce defalarca uyardığı ikilinin tartışması sonrası konuşan eski yarışmacılardan Sema Aydemir, "Dora gerçekten rahatsız edici bir şekil almaya başladı. Belden aşağı konuşuyor. Dora durmak bilmiyor" yorumunu yaptı.

TV8 ekranlarından yayınlanan Survivor'da gönüllüler takımı yarışmacısı Dora ile ünlüler takımı yarışmacısı yağlı güreşçi İsmail Balaban arasında yeniden tartışma yaşandı.

HOROZ TAKLİDİ ÇİLEDEN ÇIKARDI

Acun Ilıcalı tarafından da daha önce uyarılan iki isim, horoz sesi tartışması yüzünden münakaşaya girdi. Son bölümde oyunu kazanan Dora, İsmail'e doğru bakarak horoz taklidi yaptı. Bunun üzerine İsmail'in "Horoz ne demek?" diye bağırmasıyla ikili arasında gergin anlar yaşandı.

Survivor'da gerilim tırmanıyor! Acun Ilıcalı'nın defalarca uyardığı iki isim birbirine girdi
Sema Aydemir

"DORA BELDEN AŞAĞI KONUŞUYOR"

Ekrana yansıyan olay sonrası Survivor Ekstra'da konuşan Sema Aydemir, Dora hakkında açıklamalarda bulundu. Aydemir, "Dora gerçekten rahatsız edici bir şekil almaya başladı. Belden aşağı konuşuyor. Dora durmak bilmiyor. İsmail agresif falan değil ama en çok onun damarına basıyorlar. İsmail'i kullanıyorlar. Dora'nın röportajında 'Karşıda iki tane çocuk var. Biri Batuhan biri İsmail' diyor. Dora imalı ve belden aşağıya konuşuyor" dedi.

"DİSKALİFİYE OLMAK İSTEMİYOR"

İsmail'in diskalifiye olmamak için kendisini tuttuğunu söyleyen Aydemir "Diskalifiye olmak istemiyor. Sana zarar gelmesin diye değil. Kendisi için sakin kalmaya çalışıyor" şeklinde konuştu.

Survivor All Star için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı, teklif götüreceği 8 yarışmacıyı açıkladı
Survivor All Star için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı, teklif götüreceği 8 yarışmacıyı açıkladı
Ayrıldıkları konuşulan Acun Ilıcalı ve sevgilisi sarmaş dolaş poz verdi
Ayrıldıkları konuşulan Acun Ilıcalı ve sevgilisi sarmaş dolaş poz verdi
Acun Ilıcalı Hollanda'dan satın aldığı Fortuna'dan çekildi, İngiltere'den bir takıma yatırım yapacağını duyurdu
Acun Ilıcalı Hollanda'dan satın aldığı Fortuna'dan çekildi, İngiltere'den bir takıma yatırım yapacağını duyurdu
Damla Çelikli
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Vedat Bilgin Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hakan Altun Demet Akalın Aleyna Tilki
Spor Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Survivor'da ipler gerildi! Acun Ilıcalı'nın defalarca uyardığı iki isim birbirine girdi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 23:24:04. #1.14#

title