Survivor'da ipler gerildi! Acun Ilıcalı'nın defalarca uyardığı iki isim birbirine girdi

Survivor 2021 yarışmacıları Dora ve İsmail, yine birbirine girdi. Acun Ilıcalı'nın daha önce defalarca uyardığı ikilinin tartışması sonrası konuşan eski yarışmacılardan Sema Aydemir, "Dora gerçekten rahatsız edici bir şekil almaya başladı. Belden aşağı konuşuyor. Dora durmak bilmiyor" yorumunu yaptı.

TV8 ekranlarından yayınlanan Survivor'da gönüllüler takımı yarışmacısı Dora ile ünlüler takımı yarışmacısı yağlı güreşçi İsmail Balaban arasında yeniden tartışma yaşandı.

HOROZ TAKLİDİ ÇİLEDEN ÇIKARDI

Acun Ilıcalı tarafından da daha önce uyarılan iki isim, horoz sesi tartışması yüzünden münakaşaya girdi. Son bölümde oyunu kazanan Dora, İsmail'e doğru bakarak horoz taklidi yaptı. Bunun üzerine İsmail'in "Horoz ne demek?" diye bağırmasıyla ikili arasında gergin anlar yaşandı.

Sema Aydemir

"DORA BELDEN AŞAĞI KONUŞUYOR"

Ekrana yansıyan olay sonrası Survivor Ekstra'da konuşan Sema Aydemir, Dora hakkında açıklamalarda bulundu. Aydemir, "Dora gerçekten rahatsız edici bir şekil almaya başladı. Belden aşağı konuşuyor. Dora durmak bilmiyor. İsmail agresif falan değil ama en çok onun damarına basıyorlar. İsmail'i kullanıyorlar. Dora'nın röportajında 'Karşıda iki tane çocuk var. Biri Batuhan biri İsmail' diyor. Dora imalı ve belden aşağıya konuşuyor" dedi.

"DİSKALİFİYE OLMAK İSTEMİYOR"

İsmail'in diskalifiye olmamak için kendisini tuttuğunu söyleyen Aydemir "Diskalifiye olmak istemiyor. Sana zarar gelmesin diye değil. Kendisi için sakin kalmaya çalışıyor" şeklinde konuştu.