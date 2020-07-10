Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
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Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu

Survivor 2020'nin dün akşam yayınlanan bölümünde oynanan dokunulmazlık oyununu Berkan kazandı. Elif'in aday olduğu konseyde eleme adayı belirleyen Berkan, Cemal Can'ın adını verdi. Cemal Can ve Elif'in potada olduğu konseyde adaya veda eden isim belli oldu.

10.07.2020 07:33 | Son Güncelleme: 10.07.2020 07:53

Survivor 2020 son bölümde dokunulmazlık oyunu ve eleme konseyi heyecanı yaşandı. 14 Temmuz'da İstanbul'da final yapacak olan Survivor'da kalan 5 yarışmacı, dörtlü finale kalabilmek için dokunulmazlık oyununda yarıştı.

ADAYA KİM VEDA ETTİ?

İlk dokunulmazlık oyunu kazanan Cemal Can "Çok üzülüyorum ama birini söylemem lazım" diyerek Elif'i aday gösterdi. Dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununu ise Berkan kazandı. Berkan ise eleme adayı olarak Cemal Can'ın adını verdi. SMS sıralamasında daha az oyu olan Elif ise Survivor 2020 Şampiyonu olma hayallerine veda etti.

Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu

"İYİ Kİ GELMİŞİM"

Survivor Elif Yıldırım Gören adaya veda etmeden önce yaptığı konuşmada "İlk önce Acun Bey size teşekkür ediyorum, bana burada yarışma şansı tanıdığınız için. İkincisi burada tanıdığım güzel kalpli insanlara teşekkür ediyorum. Burada güzel hikayeler biriktirdim. Ailemi, eşimi gururlandırdığımı düşünüyorum. Kimsenin kalbini kırmadan yarışmaya çalıştım. İyi ki gelmişim buraya ve iyi ki yarışmışım" dedi.

Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
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