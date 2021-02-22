Survivor'da dokunulmazlık heyecanı! Üst üste oyun kaybeden ünlüler takımı iki aday çıkardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Survivor'da dokunulmazlık heyecanı! Üst üste oyun kaybeden ünlüler takımı iki aday çıkardı

22.02.2021 07:36 | Son Güncelleme: 22.02.2021 08:12

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Survivor 2021'de eleme oyunu heyecanı yaşandı. Üst üste iki dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımından ünlü oyuncu en fazla oyu alarak eleme adayı seçildi.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2021, dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Oynanan ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı, ikinci dokunulmazlık oyununu kazanmak için adeta canla başla yarıştı.

10-7'LİK SKORLA YENDİLER

İlk dokunulmazlığı kazanan gönüllüler, ikinci oyunu da kazanarak rakip takımdan bir kişiyi daha elenmesi sağlamaya çalıştı. Gönüllüler, oyunda yakaladığı 6-2 skoru koruyamadı. Atağa geçen ünlüler takımı skoru 7-7'ye geldi. Gönüllüler, sonraki üç oyunu da alarak skoru 10-7 yaptı. Survivor'da 2. dokunulmazlık oyununu gönüllüler kazandı.

YİĞİT'TEN SONRA ÇAĞRI ADAY OLDU

Survivor 2021'de haftanın ilk dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımında ilk eleme adayı Yiğit Oruçoğlu olmuştu. 2. dokunulmazlığı da kaybeden ünlüler takım, ada konseyinde bir eleme adayı daha belirlemek için oylama yaptı.

Survivor'da dokunulmazlık heyecanı! Üst üste oyun kaybeden ünlüler takımı iki aday çıkardı
Yiğit

Oylama sonucunda sürpriz bir sonuç çıktı. Ünlüler takımındaki oylamada 5 kişinin ismini yazdığı, oyuncu Çağrı Atakan eleme adayı oldu.

Survivor'da dokunulmazlık heyecanı! Üst üste oyun kaybeden ünlüler takımı iki aday çıkardı
Çağrı Atakan
Survivor'da dokunulmazlık heyecanı! Üst üste oyun kaybeden ünlüler takımı iki aday çıkardı
Survivor'da dokunulmazlık heyecanı! Üst üste oyun kaybeden ünlüler takımı iki aday çıkardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Kadir Topbaş Donald Trump Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Demet Akalın Meltem Miraloğlu Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Hakan Kutlu Nihat Özdemir Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Pkk Antalya Göztepe Eskişehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Survivor'da dokunulmazlık heyecanı! Üst üste oyun kaybeden ünlüler takımı iki aday çıkardı - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 08:32:18. #1.14#
title