Survivor'da bu hafta Sancakay elendi! Survivor Sancakay kimdir, kaç yaşında? Sancakay Ilım Morgül nereli?
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Survivor'da bu hafta Sancakay elendi! Survivor Sancakay kimdir, kaç yaşında? Sancakay Ilım Morgül nereli?

20.01.2021 00:18 | Son Güncelleme: 20.01.2021 00:22
Survivor'da bu hafta Sancakay elendi! Survivor Sancakay kimdir, kaç yaşında? Sancakay Ilım Morgül nereli?

19 Ocak 2021 Survivor Ünlüler ve Gönüllüler arasında SMS sıralaması en düşük olan yarışmacı elendi. Buna Göre Dora, Sancakay, Öykü ve İlayda dörtlüsü arasında elenen kişi belirlendi. Survivor 2021 elenen isim Gönüllüler takımından Sancakay oldu. Peki, Survivor Sancakay kimdir, kaç yaşında? Sancakay Ilım Morgül nereli?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler Gönüllüler'de 19 Ocak'ta ikinci eleme gerçekleşti. Bu hafta hem ünlülerden hem de gönüllerden ikişer isim aday oldu. Gönüllüler takımından Sancakay ve Dora aday olurken, ünlüler takımından da İlayda ve Öykü eleme adayı oldu. Buna Göre Dora, Sancakay, Öykü ve İlayda dörtlüsü arasında elenen kişi belirlendi. Survivor 2021 elenen isim Gönüllüler takımından Sancakay oldu. Peki,Survivor Sancakay kimdir, kaç yaşında? Sancakay Ilım Morgül nereli?

SURVİVOR SANCAKAY ILIM MORGÜL KİMDİR?

İzmir ve Rize'de büyüyen Sancakay Ilım Morgül, 30 Ocak 1997 yılında dünyaya geldi. Sancakay Ilım Morgül, Teknik direktör Ünal Karaman'ın yeğenidir. Spor hayatına ritmik jimnastikle başlayan Sancakay, lise yıllarında İzmir'de futbol kariyerine başladı. Son sınıfta Rizespor ekibine transferi gerçekleştirilen Morgül, lise öğrenimini bu şehirde tamamladı.

Genç yarışmacı, lisansını Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde, Rus Dili Edebiyatı bölümünde tamamladı. Konservatuvar tiyatro bölümünün yetenek sınavlarına girip kazandıktan sonra İstanbul'a yerleşen Morgül, halen Tiyatro 4. sınıf öğrencisi.

SANCAKAY NE DEMEK, ANLAMI NEDİR?

Survivor izleyicileri Sancakay isminin anlamını merak ediyor. Sancakay ismi hem kadın hem erkek için kullanılmaktadır. Sancakay ismi ise iki kelimenin birleşiminden oluşmaktadır. Sancak kelimesi mızrak ya da mızrağa takılan bayrak anlamına gelirken ay kelimesi de gökyüzündeki ayı temsil etmektedir. Bu nedenle Sancakay üstünde ay olan sancak anlamına gelmektedir.

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