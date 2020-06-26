Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
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Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu

Survivor 2020'nin dün akşam yayınlanan bölümde yarışmacılar Annenize Sorduk oyununu oynadı. Yarışmacılar, son model lüks bir otomobili kazanmak için kıyasıya yarıştı. Eğlenceli geçen oyunda kahkahalarda eksik olmadı.

Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
26.06.2020 07:31 | Son Güncelleme: 26.06.2020 07:35

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi.Survivor'da kalan son 7 yarışmacı son model bir araba için mücadele etti. Annenize Sorduk adlı oyunu oynayan yarışmacılar, annelerine sorulan soruların cevaplarını tahmin etmeye çalıştılar.

ARABAYI GÖRÜNCE AĞIZLARI AÇIK KALDI

Survivor 2020'de araba için müthiş bir mücadele yaşandı. Berkan, Cemal Can, Sercan, Elif, Barış, Nisa ve Yasin'in yarıştığı oyunda oldukça eğlenceli görüntüler ekranlara yansıdı. Yarışma öncesi arabayı gören yarışmacılar adeta çılgına döndü.

Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu

BERKAN VE ELİF FİNALE KALDI

Oyunda arabaya veda eden ilk isim Yasin olurken son 4'e Berkan, Elif, Cemal Can ve Nisa kaldı. Son 4'lüde müthiş bir çekişme olurken, annelerinin verdikleri cevabı en çok tahmin eden 2 isim Elif ve Berkan oldu. Böylelikle 2 yarışmacı Survivor'da araba ödülü için finalde yarışmaya hak kazandı.

Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu

İKİNCİ KEZ ARABA KAZANDI

Araba finalinde içlerinden 2 dakika sayan yarışmacılar bir yandan da Murat Ceylan'ın kafa karıştırıcı sorularıyla uğraştılar. Yarışmacıların ter döktüğü oyunda yarışmacıların 2'side arabanın kapısı doğru zamanda açtı ve 2-2'lik bir durum oldu. 3 tur üzerinden oynanan ve 3 olanın kazanacağı oyunun sonunda kapıyı en doğru zaman açan ve büyük araba ödülünü kazanan isim Elif oldu. Böylelikle Elif son model bir arabanın sahibi oldu.

Elif, yarışmada daha önceki arana ödülünü kazanan ilk kadın yarışmacı olmuştu.

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