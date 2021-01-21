Cemal Hünal adaya veda etti! Survivor Cemal diskalifiye mi oldu? Cemal Hünal Survivor'dan neden gitti? Survivor Cemal rahatsızlığı ne, durumu nasıl?

Survivor 2021 macerası hız kesmeden devam ediyor! Bu hafta 3. ada konseyi düzenlendi ve Acun Ilıcalı herkesi şoke eden bir açıklama yaptı. Survivor acil durum konseyinin toplandığını söyleyen Ilıcalı, bir diskalifiye durumundan bahsetti. Gözler, sakatlanan Cemal'a çevrildi. Peki, Survivor Cemal diskalifiye mi oldu? Survivor Cemal rahatsızlığı ne?

Bugün Survivor'da Acun Ilıcalı, Survivor Acil Durum Konseyi'nin toplandığını duyurdu. Bunun üzerine yarışmacılar ve izleyiciler kimin diskalifiye edileceğini merak etmeye başladı. Survivor Ünlüler ve Gönüllüler arasındaki mücadele hız kesmeden devam ederken, Acun Ilıcalı, acil durum konseyi yapıldığını ve konseyde bir karar verildiğini duyurdu. Konsey toplantısından çıkan kararla yarışmacılar üzüldü. Acun Ilıcalı bir diskalifiye olduğunu duyurdu. Gözler, ünlüler takımında yarışan ve geçen bölümlerde sakatlanan Cemal'e çevrildi' Peki, Survivor Cemal diskalifiye mi oldu? Survivor Cemal neden gitti?Survivor Cemal rahatsızlığı ne, durumu nasıl?

SURVİVOR 2021 CEMAL DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Acun Ilıcalı, adada en önemli şeyin yarışmacıların sağlığı olduğunu vurguladı. en önemli şey olduğunu vurgulayan Acun Ilıcalı, yapılabilecek hiçbir şey olmadığını da açıklamasına ekledi. 2021 Survivor 10. bölümünde, bir yarışmacı sağlık sorunlarından dolayı yarışmadan diskalifiye edildi. Geldiği ilk günlerde bir sakatlık yaşayan Cemal Hünal için Metin Kuş'tan gelecek haber merak ediliyordu. Acun Ilıcalı, bugün konseyde Cemal Hünal için verilen kararı açıkladı! Cemal Hünal Survivor'a veda etti! Risk alınamayacak bir durumda olduğu vurgulanan Cemal Hünal'ın diskalifiye edilişi hem kendisini hem yarışmacıları hem de Acun Ilıcalı'yı çok üzdü!

44 yaşındaki Cemal Hünal'ın belindeki rahatsızlığın ciddi olduğu ve devam etmesinin mümkün olmadığı Acun Ilıcalı tarafından vurgulandı!