Survivor Çağrı kim? Survivor Çağrı Atakan kaç yaşında, nereli? Survivor Çağrı dizileri!

Survivor Çağrı kim? Survivor Çağrı Atakan kaç yaşında, nereli? Survivor Çağrı dizileri! Çağrı Atakan kavga! Çağrı Atakan diskalifiye mi oldu? Çağrı Atakan sevgilisi!

SURVIVOR ÇAĞRI KİM?

Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. İlk ve ortaöğrenimini Ankara'da tamamlayan Çağrı Atakan, Bilkent Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamlamıştır. İstanbul'da yaşayan Çağrı Atakan, en son Çukur dizisinde büyük ilgi çekmiştir. Çukur dizisinde Remzi karakteriyle ekrana gelen Atakan, 1.85 boyunda ve 79 kilodur. 2018 yılında ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan, Şahin Tepesi dizisinde yer almış ve oradan tanınmıştır. Dizide Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu, Kaan Taşaner ve Leyla Tanlar gibi isimlerle birlikte çalıştı.Çağrı Atakan şimdilerde Survivor yarışması için hazırlanıyor.

ÇAĞRI ATAKAN DİZİLERİ

2018 – Şahin Tepesi (Yılmaz)

2017 – Çukur (Remzi)

2007 – Arka Sıradakiler