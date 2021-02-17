Survivor Çağrı elendi mi? Survivor Çağrı kimdir? Çağrı Atakan nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Survivor Çağrı Atakan bu haftanın eleme adayı oldu. Eleme adaylarından birisi olan Çağrı Atakan kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne vatandaşlar tarafından merak edildi. Çağrı Atakan elendi mi? Survivor kim elendi? Çağrı Atakan hayatı ve biyografisi!

Bugün eleme konseyinde eleme adaylarından birisi adaya veda edecek. Eleme adaylarından olan Çağrı Atakan kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

SURVİVOR ÇAĞRI ELENDİ Mİ?

Bu haftanın elenen ismi Hayrettin oldu.

SURVİVOR ÇAĞRI ATAKATAN KİMDİR?

Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. İlk ve ortaöğrenimini Ankara'da tamamlayan Çağrı Atakan, Bilkent Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamlamıştır. İstanbul'da yaşayan Çağrı Atakan, en son Çukur dizisinde büyük ilgi çekmiştir. Çukur dizisinde Remzi karakteriyle ekrana gelen Atakan, 1.85 boyunda ve 79 kilodur.

Çağrı Atakan kaç yaşında : 39

Çağrı Atakan nereli : Ankara

Çağrı Atakan boyu : 1,85

Çağrı Atakan kilosu : 79

2018 yılında ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan, Şahin Tepesi dizisinde yer almış ve oradan tanınmıştır. Dizide Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu, Kaan Taşaner ve Leyla Tanlar gibi isimlerle birlikte çalıştı.Çağrı Atakan şimdilerde Survivor yarışması için hazırlanıyor.