Survivor Çağrı diskalifiye mi oldu? Çağrı Atakan neden Survivor'dan diskalifiye oldu?
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Survivor Çağrı diskalifiye mi oldu? Çağrı Atakan neden Survivor'dan diskalifiye oldu?

27.02.2021 21:16 | Son Güncelleme: 27.02.2021 21:38
Survivor Çağrı diskalifiye mi oldu? Çağrı Atakan neden Survivor'dan diskalifiye oldu?

Survivor yarışmasında ünlüler takımında yarışan Survivor Çağrı diskalifiye mi oldu? Çağrı Atakan neden Survivor'dan diskalifiye oldu?

Survivor'da diskalifiye haberi gündem oldu. Peki, Survivor Çağrı diskalifiye mi oldu? Çağrı Atakan neden Survivor'dan diskalifiye oldu?

SURVIVOR ÇAĞRI DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Daha önce de sık sık takım arkadaşları ve rakip takımla tartışmaya giren Survivor 2021 yarışmacısı Çağrı Atakan, diskalifiye edildiği öne sürüldü. Uyarılara rağmen tartışmalarına devam eden Atakan'ın yarışmadan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu. Detayları haberimizden takip edebilirisiniz.

ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?

Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. İlk ve ortaöğrenimini Ankara'da tamamlayan Çağrı Atakan, Bilkent Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamlamıştır. İstanbul'da yaşayan Çağrı Atakan, en son Çukur dizisinde büyük ilgi çekmiştir. Çukur dizisinde Remzi karakteriyle ekrana gelen Atakan, 1.85 boyunda ve 79 kilodur.

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