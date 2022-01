2022 Survivor All Star yeni sezon ekibine dahil olan isimlerden biri de Berna Keklikler, seyircisinin yoğun ilgisini çekmektedir. Başarılı yarışmacı, herkes tarafından merak edilmektedir. Survivor yarışmasından Berna Keklikler başarısı sayesinde seyircinin takdirini toplamıştır. Yeni sezon da All Star ekibine katılan başarılı ve hırslı yarışmacı kimdir izleyiciler tarafından merak ediliyor. 2022 Survivor All Star ekibine dahil olan Berna Keklikler, ünlüler takımında yer alacaktır. Boyu kaç? Survivor Berna Keklikler kimdir? Berna Keklikler kaç yaşında? 2022 Berna Keklikler Instagram hesabı nedir? Berna Keklikler kaç yaşındadır? Boyu kaç?

BERNA KEKLİKLER KİMDİR?

Doğum yılı: 25 Şubat 1989

Doğum yeri: Almanya

Boyu: 1.76 cm

Kilo: 61 kg

Ekran severler tarafından ilk olarak Göz6 isimli yarışma programı ile tanındı. Daha sonra Survivor 2017 yarışmasına katılan Keklikler, Stil Avcıları isimli yarışma programında da yer aldı. Ekonomi eğitimi alan Berna Keklikler, Almanya'da katıldığı güzellik yarışması, Miss Turkuaz Germany'iyi kazanmıştır. Bununla beraber, Fıtness, crunch ve yüzme sporlarıyla ilgilenmekte olan Berna Keklikler, oyunculuk ve modellik ile uğraşıyor. 2016'nın Eylül ayında TV8'de başlayan Göz6 programına katılarak Survivor hedefi için ilk adımını atan Berna Keklikler, Göz6 evinde finale çıkarak, Kızlar Takımı'nın şampiyonu oldu ve Survivor 2017'ye katılma hakkını kazanmıştır. Berna Keklikler, başta bale, buz pateni, yüzme, voleybolcu olmak üzere pek çok spor dalı ile ilgilendiğini ve haftanın her günü mutlaka spor yaptığını dile getiriyor.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet