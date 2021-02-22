Survivor Berkay kimdir, kaç yaşında? Berkay Yuvakuran kardeşleri kim? Survivor Berkay Yuvakuran boyu kaç? İnstagram adresi ne?

Survivor 2021 rekabet dolu bölümleriyle devam ediyor. Vatandaşlar, Survivor Berkay kimdir, kaç yaşında? Berkay Yuvakuran kardeşleri kim? Survivor Berkay Yuvakuran boyu kaç? İnstagram adresi ne?

Fenerbahçe, Galatasaray ve Milli Takım'da oynadığı dönemlerde adını altın harflerle yazdıran Semih Yuvakıran'ın oğlu Berkay Yuvakuran Survivor'da Gönüllüler takımında yarışıyor. Peki, Survivor 2021 rekabet dolu bölümleriyle devam ediyor. Vatandaşlar, Survivor Berkay kimdir, kaç yaşında? Berkay Yuvakuran kardeşleri kim? Survivor Berkay Yuvakuran boyu kaç? Tüm soruların cevabı sizlerle!İnstagram adresi ne?

SURVİVOR BERKAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

2 Kasım 1997 tarihinde İstanbul Şişli'de dünyaya gelen Berkay Yuvakuran, Aslen Bursalı'dır. Nişantaşı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun oldu. Sporcu kimliğiyle bilinen Berkay Yuvakıran, eski futbolcu Semih Yuvakuran'ın da oğludur.

BERKAY YUVAKURAN KARDEŞLERİ KİM?

Berkay Yuvakuran, dünyaya üçüz olarak geldi. Utku ve Alperen adında üçüz kardeşler bulunuyor. Kardeşlerinden Utku Yuvakuran, Beşiktaş takımında kalecilik yapıyor.

- Utku, Alperen, Berkay Yuvakıran-

SURVİVOR BERKAY YUVAKURAN BOYU KAÇ?

Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacılarından biri olan Berkay Yuvakıran 89 kilo ve 1.90 boyundadır. Aynı zamanda bekar olan Berkay Yuvakıran basketbol ile ilgileniyor.

İNSTAGRAM ADRESİ NE?

İnstagram hesabına @berkayyuvakuran adresinden ulaşabilirsiniz.