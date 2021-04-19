Survivor Batuhan kimdir? Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında? Batuhan Karacakaya biyografisi!

Survivor Batuhan Karacakaya mesleği merak konusu. Aşkı-ı memnu dizisi ile yıldızı parlayan Karacakaya şimdilerde yine ekranların dikkat çeken ismi oldu. Genç isim, Survivor 2021 yarışmasında ünlüler takımında yarışıyor. Peki, Batuhan Karacakaya kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Survivor 2021'e katılan Batuhan Karacakaya kimdir, hangi dizilerde oynamıştır? Batuhan Karacakaya hayatı ve biyografisi nedir?