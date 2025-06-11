Survivor Batuhan Karacakaya annesi, babası kardeşleri kim?

Survivor Batuhan Karacakaya annesi, babası kardeşleri kim?
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İstanbul'da yapılacak Survivor finalinde yer alan isimler merak konusu oldu. En çok de Batuhan hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Survivor Batuhan annesi, babası kim, isimleri ne?

Survivor'dafinalistler belli oldu. Finale kalan isimler arasında tek kadın yarışmacı olarak dikkat çeken Batuhan hakkında araştırmalar yapıldı. Peki, Survivor Batuhan annesi, babası kim, isimleri ne?

SURVİVOR BATUHAN KİMDİR?

Batuhan Karacakaya 5 Şubat 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Oyuncu kimliği ile tanınan Batuhan Karacakaya aynı zamanda Mimar olarak biliniyor.

Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yılları arasında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı ve bu rolle tanındı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı. Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar Bey" karakterine hayat verdi.

2021 yılında Acun Ilıcalı'nın sunuculuk yaptığı Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katılmış ve ünlüler takımında yer almış ve yarışmada 7. olmuştur.2021 yılında Acun Ilıcalı'nın sunuculuk yaptığı Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katılmış ve ünlüler takımında yer almış ve yarışmada 7. olmuştur.

2022 yılında Survivor 2022: All Star yarışmasına yeniden katılmıştır ve yarışmayı 3. olarak tamamlamıştır. 2024 yılında da Survivor 2024: All Star yarışmasına katılmış ve benzer şekilde yarışmayı 3. olarak tamamladı.

Survivor 2025'te sezonun iddialı isimlerinden olan Batuhan Karacakaya, All Star'da başladığı Survivor serüvenine Gönüllüler takımında devam ediyor.

SURVİVOR BATUHAN ANNESİ, BABASI KİM, İSİMLERİ NE?

Batuhan'ın babası Birol Karacakaya, 59 yaşında ve İstanbul doğumlu bir mimar. İnşaat sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Birol Bey, Karacakaya Mimarlık'ın sahibi olarak tanınıyor.

Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya, ev hanımı olarak biliniyor. 1970'li yıllarda doğduğu tahmin edilen Gülhayat Hanım, İstanbul'da yaşıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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