Survivor basket baçını kim kazandı? Survivor basket maçı takımları kimler?
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Survivor basket baçını kim kazandı? Survivor basket maçı takımları kimler?

Survivor basket baçını kim kazandı? Survivor basket maçı takımları kimler?
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15 Mayıs Cumartesi yayınlanan Survivor yarışmasında basket maçı izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Peki, Survivor basket baçını kim kazandı? Survivor basket maçı takımları kimler?

15 Mayıs Cumartesi yayınlanan Survivor yarışmasında basket maçı izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Peki, Survivor basket baçını kim kazandı?Survivor basket maçı takımları kimler?

SURVIVOR BASKET MAÇI TAKIMLARI

Beyaz ve siyah takım olarak oynanan maçın beyaz takım kişileri; Poyraz, Berkay, Merve ve Dora'dan oluşmakta. Siyah takımda ise Acun Ilıcalı, İrem Kanan ve Esad Yontuç yer almaktadır.

SURVIVOR BASKET MAÇINI KİM KAZANDI?

Beyaz takımın üstünlüğü ile oynanan basketbol karşılaşmasında 4. çeyrekte 3 farkla devam etmekte. 47-44 kazanan beyaz takım oldu.

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