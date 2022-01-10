2022 Survivor All Star yeni sezon ekibine dahil olan isimlerden biri de Barış Murat Yağcı, seyircisinin yoğun ilgisini çekmektedir. Başarılı yarışmacı, herkes tarafından merak edilmektedir. Survivor yarışmasından Barış Murat Yağcı başarısı sayesinde seyircinin takdirini toplamıştır. Yeni sezon da All Star ekibine katılan başarılı ve hırslı yarışmacı kimdir izleyiciler tarafından merak ediliyor. 2022 Survivor All Star ekibine dahil olan Barış Murat Yağcı, ünlüler takımında yer alacaktır. Boyu kaç? Survivor Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı kaç yaşında? 2022 Barış Murat Yağcı Instagram hesabı nedir? Barış Murat Yağcı kaç yaşındadır? Boyu kaç?

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Doğum tarihi: 21 Ocak 1991

Yaşı: 30 yıl yaşında

Nereli:İzmir

Boy: 1,99 m

Barış Murat Yağcı, Türk manken, sporcu oyuncu Şarkıcı. 2020 yılında Survivor'a katıldı ve ikinci oldu. Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991'de İzmir'de doğdu. Birce Akalay'ın kuzenidir. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olmuştur. Yağcı, ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Spor yönetimi bölümünde eğitimine devam etmektedir. Efes Pilsen Spor Kulübü'nde profesyonel olarak basketbol oynadı, ancak sakatlandıktan sonra spor hayatına devam edemedi. Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey adlı yarışmaya katılıp "Best Fotomodel" seçildikten sonra yapımcılar tarafından keşfedilmiştir. İlk oyunculuk deneyimini, 2014 yılında yayımlanmış olan Kocamın Ailesi adlı dizide Akın karakterini canlandırarak yaşadı. 2014 yılında yayımlanan Figüran adlı sinema filminde Pelin Şafak'ın arkadaşı olarak rol aldı. 2015 yılında yayımlanan Kiralık Aşk adlı dizide Eymen karakterini, 2017 yılında yayımlanan Şevkat Yerimdar adlı dizide ise Bora karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayımlanan Sosyetik Gelin adlı televizyon filminde Demir karakterini canlandırdı.

2020 yılında Acun Ilıcalı'nın düzenlediği Survivor yarışmasına katıldı ve ikinci olarak bitirdi.

Filmografi

Televizyon

2014-2015 Kocamın Ailesi

2015-2017 Kiralık Aşk

2017-2018 Şevkat Yerimdar

Film

2017 Sosyatik Gelin

2014 Figüran

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