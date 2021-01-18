Survivor Baran kimdir? Survivor Baran kaç yaşında, mesleği ne?

Survivor 2021'e yedek oyunculardan katılan Survivor Baran izleyicilerin merak konusu oldu ve Baran hakkında Survivor Baran kaç yaşında, mesleği ne gibi soruların yanıtları merak edildi.

SURVİVOR BARAN KİMDİR?

Survivor Baran, Survivor 2021 yedek. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Survivor Baran Kösebarankosee1 hesabından paylaşımlar Instagram'da 2 yapıyori Baran Köse'nin Survivor Gönüllüler takımında yer alması bekleniyor.