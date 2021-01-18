Survivor Bahar kimdir? Survivor Bahar Seviş kaç yaşında, mesleği ne?

Survivor 2021'e yedek oyunculardan katılan Survivor Bahar izleyicilerin merak konusu oldu ve Bahar hakkında Survivor Bahar kaç yaşında, mesleği ne gibi soruların yanıtları merak edildi.

SURVİVOR BAHAR KİMDİR?

Survivor Bahar, Survivor 2021 yedeklerden yarışmaya katıldı.

Genç sporcu yoga eğitmenliği yapıyor.

Survivor Bahar aynı zamanda Fitness ve Pilateseğitmenliği de yapıyor. Oyunculuk geçmişi deSurvivor Bahar, çeşitli tiyatro oyunlarında yer almıştır. Bahar "baharrsevis" kullanıcı adıyla instagram'da paylaşımlar yapıyor.