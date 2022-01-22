Survivor All Star yedeklerden yarışmaya katılan Ayşıl Özaslan kimdir merak edildi. Peki, Survivor Ayşıl kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ayşıl Özaslan'ın hayatı ve biyografisi! Survivor Ayşıl hangi yıl yarışmaya katılmıştır? Survivor Ayşıl nereli? Survivor Ayşıl hangi takımda? Ünlüler mi Gönüllüler mi? İşte bilgiler...

Survivor 2022'de bugün 4 yeni yedek yarışmacı katılacak. Yarışma başlamadan önce izleyiciler 4 yeni yedek yarışmacı kimlerdir, isimleri nedir merak etti. Merak edilen isimler arasında Ayşıl yer alıyor. Peki, Survivor Ayşıl kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ayşıl Özaslan'ın hayatı ve biyografisi!

SURVİVOR 2022 YEDEK YARIŞMACILARI KİMLERDİR?

Survivor All Star yedek yarışmacıları aşağıdaki gibidir:

- Nisa (Gönüllüler takımı)

- Yunus Emre (Gönüllüler takımı)

- Ayşıl (Ünlüler takımı)

- Parviz (Ünlüler takımı)

SURVİVOR AYŞIL KİMDİR?

Survivor All Star yedeklerden katılan Ayşıl Özaslan 1978 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ayşıl Özaslan, Marmara Üniversitesi'nde Dış Ticaret okuduktan sonra New York'ta Berkeley College üniversitesine giderek Ekonomi eğitimi almıştır. Ayşıl Özaslan 20 senedir farklı spor dalları ile ilgilenmiştir. Almanca, Rusça, İngilizce ve Türkçe olmak üzere 4 dil bilmektedir.

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