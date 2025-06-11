Survivor Ayşe evli mi, çocuğu var mı, sevgilisi kim?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve izleyicilerin nefeslerini tutarak takip ettiği Survivor 2025, bu yıl da All Star formatıyla dikkat çekiyor. Peki, Survivor Ayşe evli mi, eşi kim, çocuğu var mı?

SURVİVOR AYŞE EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Ayşe Yüksel, yarışma sonrası yaptığı açıklamada kazandığı dokunulmazlık oyununu sevgilisine ithaf ederek "Sevdiğim adam, bu senin için" ifadelerini kullandı. Bu açıklama sonrası Yüksel'in sevgilisi merak edildi ama henüz sevgilisinin kim olduğu açıklanmadı.