Survivor Ardahan kimdir, kaç yaşında? 2022 Survivor Ardahan Uzkanbaş Instagram hesabı nedir?

Survivor Ardahan Uzkanbaş kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Türk televizyonlarında yayınlandığı her dönem ilgiyle izlenen Survivor 2022, All Star konseptiyle yeniden ekranlara dönüyor. Acun Ilıcalı, Twitter hesabından Survivor 2022 Ünlüler All Star Takımı ilk fragmanını yayınladı.

ARDAHAN UZKANBAŞ KİMDİR?

Sadık Ardahan Uzkanbaş, 1987 yılında Adana'da doğdu. 33 yaşında olan Sadık Ardahan Uzkanbaş, Adana'da yaşıyor. 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı. Bu boş geçen arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti. Askerden geldiği zaman kısa bir süre sonra ilk yurt dışı tecrübesini yaşadı.

Dubai'ye gitti ve orada 2 yıl kaldı. Ondan sonra tekrar Türkiye'ye döndü. Burada tekrar sporla uğraştı ve bir süre sonra Kazakistan'a gitti ve orada 6 ay kadar kaldı.

Yeni yerler keşfedip, kültürleri incelemek ve farklı insanlarla tanışmaktan büyük keyif aldığını belirten Uzkanbaş, imkanı olduğu sürecee hep bir yerlere gidip görmek istediğini dile getirmiştir.

