Survivor araba ödülünü kim kazandı? 9 Haziran 2021 araba ödülünü hangi yarışmacı kazandı? Arkadaşınıza Sorduk yarışması kazananı kim?
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Survivor araba ödülünü kim kazandı? 9 Haziran 2021 araba ödülünü hangi yarışmacı kazandı? Arkadaşınıza Sorduk yarışması kazananı kim?

Survivor araba ödülünü kim kazandı? 9 Haziran 2021 araba ödülünü hangi yarışmacı kazandı? Arkadaşınıza Sorduk yarışması kazananı kim?
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Survivor 9 Haziran Çarşamba akşamı araba oyunu oynandı. Oyunun sonunda hangi isim ödülü kazandı merak edildi. Peki, Survivor araba ödülü kazananı kim oldu? Kırmızı takımdan mı Mavi takımdan mı kazanan çıktı? Detaylar yazımızda.

Survivor 2021'in dün akşam yayınlanan bölümünde araba ödülü heyecanı yaşandı. Finale sayılı günler kala "Arkadaşınıza Sorduk" isimli oyunda yarışan yarışmacılardan Dora, son model arabanın sahibi oldu. Peki, Survivor dünkü ödül oyununu kim kazandı? Survivor araba oyununu hangi isim kazandı? Survivor arabayı kim aldı?

SURVİVOR ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

9 Haziran Çarşamba günü yayınlanan bölümde Survivor 2021 araba ödülünün sahibi Dora oldu.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2021'in dün akşam ekrana gelen bölümünde yarışmacılar, araba ödülünü kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Arkadaşlarına sorulan soruların yanıtlarını en fazla doğru tahmin eden yarışmacı, son model sıfır kilometre bir otomobilin sahibi oldu.

Survivor araba ödülünü kim kazandı? 9 Haziran 2021 araba ödülünü hangi yarışmacı kazandı? Arkadaşınıza Sorduk yarışması kazananı kim?

EN ÇOK SORUYU BİLEN ARABAYI KAZANDI

Survivor Türkiye 2021'in yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları oldukça heyecanlı bir ödül oyunu için mücadele etti. Acun Ilıcalı ödülün araba olduğunu açıklandığında herkes adeta çılgına döndü. Heyecan dolu oyunda yarışmacılar sorulan sorulara arkadaşlarının ne cevap verdiğini tahmin etmeye çalıştı. Arkadaşlarına sorulan soruların yanıtlarını en çok ve en doğru şekilde tahmin eden isim Dora oldu ve araba ödülünü kazanmaya başardı.

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Survivor araba ödülünü kim kazandı? 9 Haziran 2021 araba ödülünü hangi yarışmacı kazandı? Arkadaşınıza Sorduk yarışması kazananı kim? - Haberler
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