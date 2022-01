Survivor Anıl kimdir, kaç yaşında? 2022 Survivor All Star Anıl Berk Baki Instagram hesabı nedir?

Survivor Anıl Berk Baki kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Türk televizyonlarında yayınlandığı her dönem ilgiyle izlenen Survivor 2022, All Star konseptiyle yeniden ekranlara dönüyor. Acun Ilıcalı, Twitter hesabından Survivor 2022 Ünlüler All Star Takımı ilk fragmanını yayınladı.

ANIL BERK BAKİ KİMDİR?

Survivor Anıl Berk Baki, 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi ancak aslen Trabzonludur. Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü mezunu Anıl Berk Baki, yelken sporu ile ilgilenmekte ve aynı zamanda Milli sporcudur. Bunun dışında Crossfit antrenörü olarak spor yaşantısını sürdürmektedir.

Survivor 2018'e Gönüllüler takımından katılan ve gönüllüler arasında finale giden tek isim olan Anıl 2022 sezonunda da gönüllülerde mücadele edecek.

Instagram'da "@anılberkbaki" hesabını kullanan başarılı yarışmacı 131 bin takipçi sayısına sahip.

