2022 Survivor All Star yeni sezon ekibine dahil olan isimlerden biri de Anıl Berk Baki, seyircisinin yoğun ilgisini çekmektedir. Başarılı yarışmacı, herkes tarafından merak edilmektedir. Survivor yarışmasından Anıl Berk Baki başarısı sayesinde seyircinin takdirini toplamıştır. Yeni sezon da All Star ekibine katılan başarılı ve hırslı yarışmacı kimdir izleyiciler tarafından merak ediliyor. 2022 Survivor All Star ekibine dahil olan Anıl Berk Baki, ünlüler takımında yer alacaktır. Boyu kaç? Survivor Anıl Berk Baki kimdir? Anıl Berk Baki kaç yaşında? 2022 Anıl Berk Baki Instagram hesabı nedir? Anıl Berk Baki kaç yaşındadır? Boyu kaç?

ANIL BERK BAKİ KİMDİR?

Doğum Tarihi: 27.09.1991

Nereli: Trabzon

Anıl Berk Baki, 1991 yılında İstanbul'da doğdu. Baba tarafından aslen Trabzon'ludur. Liseyi yatılı olarak Galatasaray Lisesi'nde yatılı olarak okudu. Bu yıllarda yelken milli takımında yarışmacı olarak bulundu. Atletizmde 400 m. İstanbul ikinciliği, voleybolda ise 2 yıl ilçe şampiyonluğunu yaşadı. 2011 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümünde burslu olarak okudu. Yeditepe Üniversitesinde okurken de yelken sporuna devam etti ve aynı zamanda okulun Amerikan futbolu takımına girdi ve ikinci senesinde Amerikan futbolunda Türkiye şampiyonluğu yaşadı. Yelken sporunda olimpik sınıftan profesyonel yat ve performans yarışçılığına geçtiği için Amerikan futbolunu bırakmak zorunda kaldı. Bunun üzerine Yeditepe Üniversitesinin yelken takımını tekrar oluşturarak 2 sene takım kaptanlığını yaptı. Anıl Berk Baki takım kaptanlığını yaptığı Yeditepe Üniversitesinin yelken takımı ile ilk senesi sene ise Türkiye şampiyonu oldu. Aynı sene Fransa'da düzenlenen Üniversiteler arası yarışta takımı ile ikinci oldu. 2016 yılında Yeditepe Üniversitesinden mezun oldu.

