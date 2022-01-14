Survivor All Star 2022 fragman yayınlandı mı? Survivor All Star 2022 1. bölüm fragmanı izle! 15 Ocak Survivor All Star 2022 1. bölüm fragmanı!
Survivor All Star 2022 fragman ı Survivor'ın yeni sezonunu merakla bekleyenler tarafından gündem konusu oldu. TV8'de yayınlanacak olan ve her akşam geçmiş sezonlarda reyting rekorları kıran Survivor All Star 2022 sezonu başlıyor. Survivor All Star 2022 fragman yayınlandı mı? Survivor All Star 2022 1. bölüm fragmanı izle! 15 Ocak Survivor All Star 2022 1. bölüm fragmanı! Detaylar haberimizde...
Survivor All Star 2022 ilk fragman yayınlandı! Survivor All Star 2022 fragman yayınlandı mı? Survivor All Star 2022 1. bölüm fragmanı izle! 15 Ocak Survivor All Star 2022 1. bölüm fragmanı! TV'in en çok izlenen yarışma programlarından olan Survivor yarışması bu sezon All Star kadrosu ile ekranlara geliyor. Kıyasıya mücadelelerin ve heyecan dolu dakikaların yaşandığıyarışmada Survivor All Star 2022 fragman yayınlandı mı? Survivor All Star 2022 1. bölüm fragmanı izle! 15 Ocak Survivor All Star 2022 1. bölüm fragmanı! merak ediliyor. İşte Survivor All Star 2022 1. bölüm tanıtım fragmanı!
Survivor All Star 2022 sezonunun ilk fragmanı yayınlandı. Fragmanda şok bir sakatlığın yaşandığı görüldü. Survivor Barış'ın sakatlık geçirmesi yeni bölümde ilk şok etkisi yaratan olay oldu. Yeni sezonda yeni bir rekabet doğuracak olan Survivor All Star 2022 sezonu 15 Ocak Cumartesi 20.00'da ekranlara gelecek.
Survivor All Star yeni ve ilk bölümüyle 15 Ocak Cumartesi saat 20.00'da TV8 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.
SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU
Ünlüler Kadrosu:
- Furkan Kızılay
- Çağan Atakan Arslan
- Mert Öcal
- Adem Kılıçcı
- Nagihan Karadere
- Birsen Bekgöz
- Aycan Yanaç
- Barış Murat Yağcı
- Merve Aydın
- Batuhan Karacakaya
- Sema Aydemir
- Elif Yıldırım Gören
- Sercan Yıldırım
Gönüllüler Kadrosu:
- Nisa Bölükbaşı
- Gökhan Keser
- Ogeday Girişken
- Gizem Kerimoğlu
- Berna Keklikler
- Anıl Berk Baki
- Berkan Karabulut
- Sude Burcu
- Hikmet Tuğsuz
- Yasin Obuz
- Seda Ocak
- Sadık Ardahan Uzkanbaş
- Evrim Keklik
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