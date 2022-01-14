Survivor All Star 2022 ilk fragman yayınlandı! Survivor All Star 2022 fragman yayınlandı mı? Survivor All Star 2022 1. bölüm fragmanı izle! 15 Ocak Survivor All Star 2022 1. bölüm fragmanı! TV'in en çok izlenen yarışma programlarından olan Survivor yarışması bu sezon All Star kadrosu ile ekranlara geliyor. Kıyasıya mücadelelerin ve heyecan dolu dakikaların yaşandığıyarışmada Survivor All Star 2022 fragman yayınlandı mı? Survivor All Star 2022 1. bölüm fragmanı izle! 15 Ocak Survivor All Star 2022 1. bölüm fragmanı! merak ediliyor. İşte Survivor All Star 2022 1. bölüm tanıtım fragmanı!

SURVİVOR ALL STAR 2022 FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Survivor All Star 2022 sezonunun ilk fragmanı yayınlandı. Fragmanda şok bir sakatlığın yaşandığı görüldü. Survivor Barış'ın sakatlık geçirmesi yeni bölümde ilk şok etkisi yaratan olay oldu. Yeni sezonda yeni bir rekabet doğuracak olan Survivor All Star 2022 sezonu 15 Ocak Cumartesi 20.00'da ekranlara gelecek.

SURVİVOR ALL STAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor All Star yeni ve ilk bölümüyle 15 Ocak Cumartesi saat 20.00'da TV8 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.

SURVİVOR ALL STAR 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU

Ünlüler Kadrosu:

Furkan Kızılay

Çağan Atakan Arslan

Mert Öcal

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Birsen Bekgöz

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Gönüllüler Kadrosu:

Nisa Bölükbaşı

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Gizem Kerimoğlu

Berna Keklikler

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Hikmet Tuğsuz

Yasin Obuz

Seda Ocak

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Evrim Keklik

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