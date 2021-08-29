Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan'dan şaşırtan RTÜK itirafı!
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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan'dan şaşırtan RTÜK itirafı!

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan'dan şaşırtan RTÜK itirafı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Survivor yarışmasında öne çıkan Aleyna Çalışkan ve Aleyna Kalaycıoğlu dostluklarını dışarıda da sürdürüyor. Youtube kanalı için bir araya gelen Survivor Aleyna ve Aleyna Kalaycıoğlu ilginç açıklamalarda bulundu.

Survivor 2021'de en çok dikkat çeken isimlerin başında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan bir araya geldi. Aleyna Çalışkan'ın Youtube kanalına Survivor'daki yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu konuk oldu. Survivor anılarını konuşan ikili ilginç bir açıklama yaptı. Aleyna Çalışkan'ın adada yaşadıklarını anlatırken "Twerk yaptık Türk kanalında yayınlanmamış. Yunan'da yayınlanmış" dedi.

Bunun üzerine Aleyna Kalaycıoğlu ise "Ah RTÜK! Hiçbiri yayınlanmamış" yorumunda bulundu. Yarışmanın ilk aylarında yarışma kurallarını ihlal edecek şekilde gizlice yiyecek ve içecek temin etmeleri sebebiyle ceza alan birçok yarışmacı içerisinde yer alan Aleyna Kalaycıoğlu ile Aleyna Çalışkan daha önce de bu konudaki itiraflarıyla dikkat çekmişti. İki yarışmacı o dönem temin ettikleri şeyin bira olduğunu açıklamış ve gündem olmuştu.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan'dan şaşırtan RTÜK itirafı!

Kaynak: Snob Magazin

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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan'dan şaşırtan RTÜK itirafı! - Haberler Magazin
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