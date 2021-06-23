Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu mesleği ne?
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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu mesleği ne?

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu mesleği ne?
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Survivor finaline son günler kala finalistler belli oldu .Dün yarışmadan elenen Berkay sonrası, Poyraz, Ayşe, Aleyna ve İsmail finale kalmayı başardı. Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu mesleği ne?

Survivor finaline son günler kala finalistler belli oldu .Dün yarışmadan elenen Berkay sonrası, Poyraz, Ayşe, Aleyna ve İsmail finale kalmayıbaşardı. Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu mesleği ne?

SURVIVOR ALEYNA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Yalova'da büyüdüğünü belirten Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ile babası 10 yaşında iken ayrılmış. Sonrasında Survivor Aleyna, annesiyle ve kardeşiyle İstanbul'a taşınmıştır. Aleyna Kalaycıoğlu, İstanbul'a taşındıktan sonra hayatının değiştiğini ve liseden sonra dil eğitimine ağırlık verdiğini söyledi. Bu şekilde iyi bir dil eğitimi alan Aleyna Kalaycıoğlu, sınavlara da aynı motivasyonla hazırlandı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı.

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