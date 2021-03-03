Survivor Aleyna Çalışkan elendi mi? Survivor Aleyna kimdir? Aleyna Çalışkan nereli, kaç yaşında, mesleği ne?
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Survivor Aleyna Çalışkan elendi mi? Survivor Aleyna kimdir? Aleyna Çalışkan nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

03.03.2021 00:03 | Son Güncelleme: 03.03.2021 00:06
Survivor Aleyna Çalışkan elendi mi? Survivor Aleyna kimdir? Aleyna Çalışkan nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Survivor yarışmasına sonradan katılan Aleyna eleme adayı! Peki Aleyna kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Aleyna'nın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler haberimizde.

Aleyna'nın hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Yarışmaya yeni katılan isimler arasında yer alan Aleyna kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

SURVIVOR ALEYNA ÇALIŞKAN KİMDİR?

Survivor yarışmasına yeni katılan isimlerden birisi Aleyna Çalışkan'dır. Aleyna Çalışkan 2020 IFBB Bikini Fitness Türkiye Şampiyonudur. İnstagram'da 63 bin takipçisi vardır. Aleyna Çalışkan, 15 Temmuz 1998 yılında doğdu. Üniversite öğrencisi olan Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde okuyan Aleyna Çalışkan, 12 yaşından beri sporla ilgilenmektedir. Voleybol, badminton, karate ve boks sporlarına da ilgisi olan Aleyna Çalışkan düzgün fiziğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. İnstagram profilindeki bilgiye göre Aleyna Çalışkan 2020 IFBB Bikini Fitness Türkiye Şampiyonudur. Profesyonel olarak vücut geliştirme ve fitness da Türkiye şampiyonu olan Aleyna'nın kişisel hobileri arasında dans etmek yer alıyor. Zumba ve tango danslarına karşı ilgisi olan Aleyna Çalışkan bir yandan da pilates eğitmenliği yapıyor.

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