Survivor 34. bölüm full izle! TV8 Survivor All Star son bölüm full HD izle! Survivor son bölümde neler oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her akşam büyük beğeni toplayan Survivor yarışma programı 34. bölümü yayınlandı. Survivor son bölüm yayınlandı! TV8 Survivor 34. bölüm izleyemeyenler Survivor son bölüm izle! TV8 Survivor 34. bölüm izle! Survivor son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak haberimizde...

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı. Hem kadınlarda hem de erkeklerde Ünlüler kazandı. Buna göre Gönüllüler ada konseyinde bir kişiyi Sürgün adasına gönderecek.

SURVİVOR SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazandı ve bu haftanın üçüncü Sürgün adasına gidecek olan ismi Gönüllüler takımından olacak. Bugün dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler arasında oylama başladı. Birazdan açıklanacak.

Haftanın tüm eleme adayları belli oldu. Eleme adayları şu şekilde:

1. eleme adayı : Evrim

2. eleme adayı : Aşkım

3. eleme adayı : Yasin

4. eleme adayı : Gökhan

SURVİVOR SON BÖLÜM İZLE!

SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz

Haberler.com - Gündem