Survivor 3. dokunulmazlığı kim kazandı? 12 Haziran eleme adayı kim?
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Survivor 3. dokunulmazlığı kim kazandı? 12 Haziran eleme adayı kim?

Survivor 3. dokunulmazlığı kim kazandı? 12 Haziran eleme adayı kim?
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İlgiyle izlenen yarışma programlarından Survivor'da Adayların sayısının azalması nedeniyle bireysel dokunulmazlığa geçilmişti. Bu akşam haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Haftanın ilk bireysel dokunulmazlığını mavi takımdan Poyraz alırken bu akşam kimin alacağı merak ediliyor. Peki, Survivor 3. dokunulmazlığı kim kazandı? 12 Haziran eleme adayı kim?

İlgiyle izlenen yarışma programlarından Survivor'da Adayların sayısının azalması nedeniyle bireysel dokunulmazlığa geçilmişti. Bu akşam haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Haftanın ilk bireysel dokunulmazlığını mavi takımdan Poyraz alırken bu akşam kimin alacağı merak ediliyor. Peki, Survivor 3. dokunulmazlığı kim kazandı? 12 Haziran eleme adayı kim?

SURVİVOR 3. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

12 Haziran Cumartesi akşamı oynanan 3. dokunulmazlık oyununda heyecanlı mücadele izlendi. Berkay ile Poyraz'ın kritik mücadelesi sonucunda dokunulmazlığı 5-2 skorla Berkay kazandı. Dokunulmazlık kolyesini kazanan Berkay bu akşam konseyde bir isim söyleyecek.

Survivor 3. dokunulmazlığı kim kazandı? 12 Haziran eleme adayı kim?

12 HAZİRAN ELEME ADAYI KİM?

Survivor'ın 12 Haziran Cumartesi günü (bu akşam) yayınlanan bölümünde Berkay dokunulmazlık kolyesinin sahibi oldu. Ada Konseyinde bir isim söyleyecek olan Berkay, hastanın birinci eleme adayı Batuhan, ikinci eleme adayı Aleyna'nın karşısına çıkaracak isim henüz belli değil.

Ada Konseyi sonrası 3. aday belli oldu. Berkay'ın 3. eleme adayı olarak söylediği isim Ayşe oldu.

Survivor 3. dokunulmazlığı kim kazandı? 12 Haziran eleme adayı kim?
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