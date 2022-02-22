Survivor 22 Şubat 2022 Acil Durum Konseyinde neler oldu? Acun ne dedi? Survivor Acil Durum Konseyi canlı izle!
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Survivor'da dün ada konseyi sonrasında Yasin ve Hikmet arasında kavga çıktı. Kavganın ardından Survivor yarışmacıları Acil Durum Konseyinde buluştu. Peki, Survivor 22 Şubat 2022 Acil Durum Konseyinde neler oldu? Acun ne dedi? Survivor Acil Durum Konseyi canlı izle! Acil Durum Konseyinde hangi kararlar çıkacak? Survivor canlı yayın izle!
Survivor All Star heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün yeni bölüm saat 20:00 'da başlayacaktır. Survivor canlı izle! 22 Şubat Salı Survivor yeni bölüm canlı izle! Survivor yeni bölümde neler olacak? Sürgün'de hangi isimler var? Survivor 22 Şubat 2022 Acil Durum Konseyinde neler oldu? Acun ne dedi? Survivor Acil Durum Konseyi canlı izle! Survivor bugünkü bölümde kavga mı çıkacak? Survivor 2022 All Star canlı izle!
Survivor haftanın hemen hemen her günü saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor. Survivor yarışmasını TV8'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir.
İlk 2 dokunulmazlığın ardından Gönüllülerden sürgün adasına giden isimler Yasin ve Yunus Emre olmuştu. Dün yapılan yarışmanın sonucunda Ünlüler'den Nagihan Gönüllüler'den ise Gökhan Sürgün adasına giden diğer isimler oldu. Bu haftanın eleme adayları şöyle:
- - Yunus Emre
- - Yasin
- - Nagihan
- - Gökhan
Survivor 2022 bugünkü ada konseyinin bitiminde Yasin ve Hikmet'in kavga ettiği görüldü. Bugün yapılan ada konseyinde Hikmet ve Yasin arasında tartışma yaşandı. Ada konseyi bittikten sonra Yasin ve Hikmet birbiriyle atışmaya başladı. Ardından kavga çıktı. Yaşanan tartışmanın görüntülerinin tamamı TV'de yayınlanmadı. Fakat bir kısmı TV'de ekranlara gelecek. Tüm görüntülere Exxen TV'den ulaşabilirsiniz.
Ünlüler
Çağan Atakan Arslan
Adem Kılıçcı
Nagihan Karadere
Aycan Yanaç
Barış Murat Yağcı
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Sema Aydemir
Furkan Kızılay
Elif Yıldırım Gören
Sercan Yıldırım
Mert Öcal
Birsen Bekgöz
Parviz Abdullayev
Ayşıl Özaslan
Gönüllüler
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Evrim Keklik
Seda Ocak
Yasin Obuz
Anıl Berk Baki
Berkan Karabulut
Sude Burcu
Berna Keklikler
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Nisa Bölükbaşı
Hikmet Tuğsuz
Yağmur Banda
Yunus Emre Özden
Gizem Kerimoğlu