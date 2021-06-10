Survivor 2022 başvurular başladı mı? Survivor 2022 seçmeleri ne zaman? Survivor başvurusu nasıl yapılır?

Survivor 2021'de sona gelinmesinin ardından Survivor 2022 seçmeleri ne zaman olacak, Survivor 2022 başvuruları başladı mı merak edildi. Peki, Survivor 2022 All Star mı olacak? Yoksa Ünlüler Gönüllüler takımı olacak mı? Survivor 2022 başvuru tarihi açıklandı mı? Survivor yeni yıl seçmeleri ne zaman yapılacak?