Survivor 2021 Melis Sezer kimdir? Melis Sezer kaç yaşında, nereli? Melis Sezer Instagram hesabı!
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Survivor 2021 Melis Sezer kimdir? Melis Sezer kaç yaşında, nereli? Melis Sezer Instagram hesabı!

03.01.2021 22:11 | Son Güncelleme: 03.01.2021 22:15
Survivor 2021 Melis Sezer kimdir? Melis Sezer kaç yaşında, nereli? Melis Sezer Instagram hesabı!

Ekranların en sevilen yarışması Survivor çok yakında başlayacak. Başlamasına az kala açıklanan Survivor yarışmacılar büyük merak topluyor. Peki, Melis Sezer kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Melis Sezer kaç yaşında ve nereli? Melis Sezergönüllü mü, ünlü mü? Survivor 2021 ne zaman başlayacak?

Survivor 2021 ünlüler takımı kadrosu belli oldu. Milli tenisçimiz Melis Sezer, Survivor 2021 ünlüler takımı kadrosunda yer alıyor. Genç yaşına rağmen ülkemizi uluslararası arenada başarılı bir şekilde temsil eden Melis Sezer, Survivor 2021 kadrosu açıklanması ile araştırılan isim oldu. Peki, Melis Sezer kimdir, kaç yaşında, nereli?

SURVIVOR 2021 MELİS SEZER KİMDİR?

Melis Sezer, 2 Haziran 1993 tarihinde İzmir'de doğdu. Türk millî tenisçi Melis Sezer, Enka Spor Kulübü oyuncusudur.

Melis Sezer, 2010 yılında Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvası'na ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi oldu.

MELİS SEZER INSTAGRAM HESABI

Başarılı isim, Instagram hesabını melissezer__ kullanıcı adıyla kullanıyor.

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