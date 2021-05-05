Survivor 2021 Mavi takım (Gönüllüler) yeni yarışmacıları kimler? Mavi takım yeni isimleri kim? Mavi takımda kimler var?

Survivor 2021'de bugün takımlar karıştı ve hangi yarışmacı hangi takımda oynayacak belli oldu. 5 Mayıs Çarşamba özel konseyde Acun Ilıcalı takımların karıştığını söyledi ve yeni takımlar için oyuncuların isimlerini saydı. Buna göre Merve ve Sergen Mavi takıma geçerken Aleyna Ç. ise kırmızı takıma geçti. Peki tüm değişiklikler nelerdir? Mavi takım yeni yarışmacıları kimler oldu? Mavi takımda hangi yarışmacılar oynayacak? Detaylar haberimizde.

5 Mayıs Çarşamba günü Survivor yeni takımlar açıklandı. Buna göre Mavi ve Kırmızı takımın oyuncuları değişmiş oldu. Peki hangi yarışmacı hangi takıma geçti? Ünlüler takımında kimler var? Gönüllüler takımında kimler var? Mavi takımda kimler var? Mavi takımda kimler var? Survivor yeni takımlar ve isimler nelerdir? Survivor'da Ünlüler takımında 1 kadın yarışmacı kalmasıyla birlikte takımlar karıştı. Buna göre Kırmızı takım 5 kişi olurken Mavi takım 6 kişi oldu. Peki mavi takımda kimler oldu? Survivor 2021 Mavi takım (Gönüllüler) yeni yarışmacıları kimler? Mavi takım yeni isimleri kim? Mavi takımda kimler var? Gönüllüler yeni yarışmacılar kimler? Gönüllüler takımında kimler var?

SURVİVOR TAKIMLAR KARIŞTI MI?

Evet bugün yapılan özel konseyde takımlar karıştı. Mavi takımdan Aleyna K. ve Aleyna Ç. kırmızı takıma geçerken Kırmızı takımdan ise Sergen ve Merve mavi takıma geçti. Ayrıca Berkay da kırmızı takıma geçmiş oldu.

SURVİVOR 2021 KIRMIZI TAKIMDA (ÜNLÜLER) KİMLER VAR?

Batuhan

İsmail

Aleyna K.

Aleyna Ç.

Berkay

SURVİVOR 2021 MAVİ TAKIMDA (GÖNÜLLÜLER) KİMLER VAR?

Poyraz

Ayşe

Steven

Merve

Sergen

Dora

Buna göre mavi takım 6 kişi olurken kırmızı takım 5 kişi olacak.