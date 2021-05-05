Survivor 2021 Kırmızı takım (Ünlüler) yeni yarışmacıları kimler? Kırmızı takım yeni isimleri kim? Kırmızı takımda kimler var?
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Survivor 2021 Kırmızı takım (Ünlüler) yeni yarışmacıları kimler? Kırmızı takım yeni isimleri kim? Kırmızı takımda kimler var?

Survivor 2021 Kırmızı takım (Ünlüler) yeni yarışmacıları kimler? Kırmızı takım yeni isimleri kim? Kırmızı takımda kimler var?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Survivor 2021'de bugün takımlar karıştı ve hangi yarışmacı hangi takımda oynayacak belli oldu. 5 Mayıs Çarşamba özel konseyde Acun Ilıcalı takımların karıştığını söyledi ve yeni takımlar için oyuncuların isimlerini saydı. Buna göre Merve ve Sergen Mavi takıma geçerken Aleyna Ç. ise kırmızı takıma geçti. Peki tüm değişiklikler nelerdir? Kırmızı takım yeni yarışmacıları kimler oldu? Kırmızı takımda hangi yarışmacılar oynayacak? Detaylar haberimizde.

5 Mayıs Çarşamba günü Survivor yeni takımlar açıklandı. Buna göre Mavi ve Kırmızı takımın oyuncuları değişmiş oldu. Peki hangi yarışmacı hangi takıma geçti? Ünlüler takımında kimler var? Gönüllüler takımında kimler var? Mavi takımda kimler var? Kırmızı takımda kimler var? Survivor yeni takımlar ve isimler nelerdir? Survivor'da Ünlüler takımında 1 kadın yarışmacı kalmasıyla birlikte takımlar karıştı. Buna göre Kırmızı takım 5 kişi olurken Mavi takım 6 kişi oldu. Peki kırmızı takımda kimler oldu? Survivor 2021 Kırmızı takım (Ünlüler) yeni yarışmacıları kimler? Kırmızı takım yeni isimleri kim? Kırmızı takımda kimler var?

SURVİVOR TAKIMLAR KARIŞTI MI?

Evet bugün yapılan özel konseyde takımlar karıştı. Mavi takımdan Aleyna K. ve Aleyna Ç. kırmızı takıma geçerken Kırmızı takımdan ise Sergen ve Merve mavi takıma geçti. Ayrıca Berkay da kırmızı takıma geçmiş oldu.

SURVİVOR 2021 MAVİ TAKIMDA (GÖNÜLLÜLER TAKIMI) KİMLER VAR?

  • Poyraz
  • Ayşe
  • Steven
  • Merve
  • Sergen
  • Dora
Survivor 2021 Kırmızı takım (Ünlüler) yeni yarışmacıları kimler? Kırmızı takım yeni isimleri kim? Kırmızı takımda kimler var?

SURVİVOR 2021 KIRMIZI TAKIMDA (ÜNLÜLER TAKIMI) KİMLER VAR?

  • Batuhan
  • İsmail
  • Aleyna K.
  • Aleyna Ç.
  • Berkay

Buna göre mavi takım 6 kişi olurken kırmızı takım 5 kişi olacak.

Survivor'da elenen isim Melis Sezer oldu
Survivor'da elenen isim Melis Sezer oldu
Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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