Survivor 2021'in ilk tanıtımı yayınlandı! İşte yeni sezonda yarışacak ünlü isimler
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Survivor 2021'in ilk tanıtımı yayınlandı! İşte yeni sezonda yarışacak ünlü isimler

02.01.2021 22:04 | Son Güncelleme: 02.01.2021 22:18

Yeni sezonu merakla beklenen Survivor 2021'in tanıtımı filmi yayınlandı. Yeni dönemde yarışacak ünlü isimler; İsmail Balaban, Melis Sezer, Çağrı Atakan, Meryem Kasap, Hayrettin, Barış Özbek, Merve Aydın, Batuhan Karacakaya, Öykü Çelik ve Cemal Hünal olacak. Yarışma, 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 20:00'da TV8 ekranlarında yayınlanacak.

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor, birbirinden ünlü yeni yarışmacılarıyla izleyicilerin karşısına çıkmak için gün sayıyor. 9 Ocak Cumartesi günü yayınlanacak Survivor, yeni bölümleriyle tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek.

BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLER YARIŞACAK

Birbirinden ünlü isimlerin yarışacağı Survivor 2021'in ilk tanıtımı yayınlandı. Baş pehlivan İsmail Balaban, milli tenisçi Melis Sezer, oyuncu Çağrı Atakan, milli atlet Meryem Kasap, oyuncu ve komedyen Hayrettin, eski Galatasaraylı futbolcu Barış Özbek, milli basketbolcu Merve Aydın, oyuncu Batuhan Karacakaya, oyuncu Öykü Çelik ve oyuncu Cemal Hünal Survivor 2021'de Ünlüler Takımı'nda yarışacak isimler olacak.

Survivor 2021'in ilk tanıtımı yayınlandı! İşte yeni sezonda yarışacak ünlü isimler
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