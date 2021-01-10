Survivor 2021 ikinci ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2021 ikinci ödül oyununu nedir?

VSurvivor 2021 ikinci ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor Türkiye 2021'de sezonun ikinci ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2021 ikinci ödül oyununu nedir?

Survivor 2021 ikinci ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor Türkiye 2021'de sezonun ikinci ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2021 ikinci ödül oyununu nedir? İşte detaylar haberimizde...

SURVİVOR 2. ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Balık tutma gereçlerinin ödül olarak verileceği ödül oyunu nefesleri keserken gönüllüler takımı ve ünlüler takımı parkurda tüm hünerlerini sergiledi. Survivor 2021 ikinci ödül oyununu Gönüllüler kazandı.

SURVİVOR 2. ÖDÜL NEDİR?

Survivor 2021 ikinci ödül oyunu Balık tutma gereçleridir. Balık tutma gereçlerinin ödül olarak verileceği ödül oyunu nefesleri keserken gönüllüler takımı ve ünlüler takımı parkurda tüm hünerlerini sergiledi.

SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER TAKIMI KADROSU

İsmail Balaban

Melis Sezer

Çağrı Atakan

Meryem Can

Hayrettin

Barış Özbek

Merve Aydın (Basketçi)

Batuhan Karacakaya

Öykü Çelik

Cemal Hünal

SURVİVOR 2021 GÖNÜLLÜLER TAKIMI KADROSU

Sancakay Ilım Morgül

Sena Özdemir

Hanzade Ofluoğlu

İlayda Şeker

Ayşe Yüksel

Emin Günenç

Yiğit Poyraz

Yunus Emre Karabacak

Steven Salam

Aleyna Kalaycıoğlu

Sultan Reşat Hacıahmetoğlu

Uğurtan Dora