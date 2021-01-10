Survivor 2021 ikinci ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2021 ikinci ödül oyununu nedir?
VSurvivor 2021 ikinci ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor Türkiye 2021'de sezonun ikinci ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2021 ikinci ödül oyununu nedir?
Survivor 2021 ikinci ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor Türkiye 2021'de sezonun ikinci ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2021 ikinci ödül oyununu nedir? İşte detaylar haberimizde...
SURVİVOR 2. ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Balık tutma gereçlerinin ödül olarak verileceği ödül oyunu nefesleri keserken gönüllüler takımı ve ünlüler takımı parkurda tüm hünerlerini sergiledi. Survivor 2021 ikinci ödül oyununu Gönüllüler kazandı.
SURVİVOR 2. ÖDÜL NEDİR?
Survivor 2021 ikinci ödül oyunu Balık tutma gereçleridir. Balık tutma gereçlerinin ödül olarak verileceği ödül oyunu nefesleri keserken gönüllüler takımı ve ünlüler takımı parkurda tüm hünerlerini sergiledi.
SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER TAKIMI KADROSU
İsmail Balaban
Melis Sezer
Çağrı Atakan
Meryem Can
Hayrettin
Barış Özbek
Merve Aydın (Basketçi)
Batuhan Karacakaya
Öykü Çelik
Cemal Hünal
SURVİVOR 2021 GÖNÜLLÜLER TAKIMI KADROSU
Sancakay Ilım Morgül
Sena Özdemir
Hanzade Ofluoğlu
İlayda Şeker
Ayşe Yüksel
Emin Günenç
Yiğit Poyraz
Yunus Emre Karabacak
Steven Salam
Aleyna Kalaycıoğlu
Sultan Reşat Hacıahmetoğlu
Uğurtan Dora